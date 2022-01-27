安徽：引導房企通過降低首付比例等 分析料其他省市或效仿

內地樓市低迷之際，安徽發改委近期發布通知，做好近期促進消費工作，當中提到房產、汽車、家電銷售企業在春節消費旺季，通過分期免手續費、贈送抵扣券、降低首付比例、補貼置換等方式，擴大大宗商品消費。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析稱，此次政策明確鼓勵購房領域降低首付的內容，信號意義極強，亦是近期全國首個明確降低首付的省份，預計會有其他一些省份或城市效仿。

促春節消費

安徽《關於印發進一步做好近期促進消費工作若干措施的通知》，提出抓住春節、元宵節等節日消費旺季契機，在精準有效做好疫情防控的前提下，深入開展「皖美消費」行動，充分釋放居民消費潛力，推動實現一季度經濟平穩開局。

當中提出11個方面的措施，包括加強民生商品保供穩價、開展跨年迎新購物季活動、提振餐飲住宿消費、推進春季大宗商品消費、促進文旅體育休閒消費、擴大節假日和夜間消費、激發智慧零售新活力、落實好中小微企業紓困政策、保障困難群眾等群體基本生活消費、維護春節市場秩序、嚴格落實疫情防控常態化要求。

其中，在推進春季大宗商品消費方面，通知提到以滿足外出務工春節返鄉人員消費需求為重點，開展智能家電、綠色建材等下鄉活動，鼓勵有條件的地區給予適當購置補貼。

此外，引導房產、汽車、家電銷售企業在春節消費旺季，通過分期免手續費、贈送抵扣券、降低首付比例、補貼置換等方式，擴大大宗商品消費。加快推進保障性住房建設，發展長租房市場，穩步推進「租購同權」 。鼓勵家裝企業開展「皖家燈火」等家裝促銷活動。

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分析：刺激樓市比明顯的政策工具

嚴躍進認為，類似買樓補貼、房貸利率下降等政策，相對刺激效應不強，對提振樓市相對偏弱。而降低首付、取消限購等做法，則是刺激樓市比較明顯的政策工具。

值得一提的是，據內地「21紀經濟報道」，去年12月至今，約30城住房公積金政策有新變化或新動向，部分涉及降低二套房首付比例，包括廣西北海、四川自貢等。

其中，北海月中發布通知，將繳存住房公積金職工家庭的二套房最低首付比例，由60%下調至40%，以落實差異化信貸政策，滿足改善性住房需求。

責任編輯：林佩怡

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