美FCC吊銷中國聯通在美經營授權 京批無理打壓（第三版）

美國以國家安全為由，吊銷中國聯通 （00762） 子公司在美國提供州際和國際通信服務的授權。中國外交部表示，美方濫用國家力量對中國企業無理打壓，中國政府將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。商務部批評做法 嚴重背離市場化原則，破壞正常的國際經貿秩序。

（第三版新增商務部回應）

據路透社報道，美國聯邦通信委員會（FCC）周四（27日）發布一項命令，吊銷中國聯通(美洲)運營有限公司在美國提供州際和國際通信服務的授權，並要求該公司在命令發布的60天內停止在美國的任何國內和國際服務。

美國聯邦通信委員會在命令中宣稱，中國聯通(美洲)運營有限公司 「隸屬中國國有企業，受中國政府的利用、影響與控制，非常可能在沒有足夠的受獨立司法監督的法律程序的情況下被迫執行中國政府的要求 」。

去年3月，美國聯邦通信委員會就撤銷了中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet在美提供服務的授權，並聲稱這些電信企業都為中國政府控制，會造成安全風險。

去年10月，美國聯邦通信委員會撤銷中國電信 （00728） 美國分支的營運許可授權。更早之前的2019年，聯邦通信委員會拒絕中移動 （00941） 提供美國電信服務的投標。

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在北京，外交部發言人趙立堅今日回應說，美方在沒有列出具體違法事實的情況下，再次以國家安全為由，撤銷中國企業在美運營許可，赤裸裸地泛化國家安全概念，濫用國家力量對中國企業無理打壓，這是對國際經貿規則的嚴重破壞，損害的是包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

他說，中國政府支持相關企業依法維護自身權益，也將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

商務部同日表示，美相關部門泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下再次惡意打擊中方電信運營商。 此舉嚴重背離市場化原則，損害中國企業和包括美國用戶在內的消費者合法權益，中方對此堅決反對。 美方應立即停止對中國企業的無理打壓，公平對待在美投資經營的中國企業。

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責任編輯：尹航

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