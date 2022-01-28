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美FCC吊銷中國聯通在美經營授權 京批無理打壓（第二版）

國情動向 18:17 2022/01/28

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美國以國家安全為由，吊銷中國聯通 （00762） 子公司在美國提供州際和國際通信服務的授權。中國外交部表示，美方濫用國家力量對中國企業無理打壓，中國政府將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

（第二版新增外交部回應）

據路透社報道，美國聯邦通信委員會（FCC）周四（27日）發布一項命令，吊銷中國聯通(美洲)運營有限公司在美國提供州際和國際通信服務的授權，並要求該公司在命令發布的60天內停止在美國的任何國內和國際服務。

美國聯邦通信委員會在命令中宣稱，中國聯通(美洲)運營有限公司 「隸屬中國國有企業，受中國政府的利用、影響與控制，非常可能在沒有足夠的受獨立司法監督的法律程序的情況下被迫執行中國政府的要求 」。

去年3月，美國聯邦通信委員會就撤銷了中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet在美提供服務的授權，並聲稱這些電信企業都為中國政府控制，會造成安全風險。

去年10月，美國聯邦通信委員會撤銷中國電信 （00728） 美國分支的營運許可授權。更早之前的2019年，聯邦通信委員會拒絕中移動 （00941） 提供美國電信服務的投標。

外媒指中移動、建行等9國企 因安全問題限制員工用微信

在北京，外交部發言人趙立堅今日回應說，美方在沒有列出具體違法事實的情況下，再次以國家安全為由，撤銷中國企業在美運營許可，赤裸裸地泛化國家安全概念，濫用國家力量對中國企業無理打壓，這是對國際經貿規則的嚴重破壞，損害的是包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

他說，中國政府支持相關企業依法維護自身權益，也將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

【中美科技戰】工信部：敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定

【中美角力】美啟動程序撤銷中國電信營運許可 確認華為威脅國安

責任編輯：尹航

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