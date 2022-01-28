美FCC吊銷中國聯通在美經營授權 京曾促停止無理打壓

美國以國家安全為由，吊銷中國聯通 （00762） 子公司在美國提供州際和國際通信服務的授權。中國外交部此前曾表示，中方敦促美方停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止濫用國家力量無理打壓中國企業。

據路透社報道，美國聯邦通信委員會（FCC）周四（27日）發布一項命令，吊銷中國聯通(美洲)運營有限公司在美國提供州際和國際通信服務的授權，並要求該公司在命令發布的60天內停止在美國的任何國內和國際服務。

美國聯邦通信委員會在命令中宣稱，中國聯通(美洲)運營有限公司 「隸屬中國國有企業，受中國政府的利用、影響與控制，非常可能在沒有足夠的受獨立司法監督的法律程序的情況下被迫執行中國政府的要求 」。

去年3月，美國聯邦通信委員會就撤銷了中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet在美提供服務的授權，並聲稱這些電信企業都為中國政府控制，會造成安全風險。

去年10月，美國聯邦通信委員會撤銷中國電信 （00728） 美國分支的營運許可授權。更早之前的2019年，聯邦通信委員會拒絕中移動 （00941） 提供美國電信服務的投標。

在北京，外交部發言人趙立堅曾表示，中方敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止濫用國家力量無理打壓中國企業，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

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責任編輯：尹航

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