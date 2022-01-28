【北京冬奧】冬奧帶動內地冰雪消費 行業產值將超萬億人幣

北京冬奧會臨近，官方一直大力推動冬奧帶動冰雪消費熱潮，南方江浙地區也興起滑雪熱。浙江有滑雪場營業額每日100至200多萬（人民幣，下同），整個行業產值將超過萬億。

據央視新聞報道，近年來，隨着人工造雪技術不斷提高，南方滑雪場也吸引了越來越多的消費者。浙江安吉的滑雪場有不少雪友每週都過來滑雪，也吸引了眾多滑雪教練從北方前來教學。該滑雪場共200多位教練，每年冬天飛來南方教學，因此被學員們親切地稱為「候鳥教練」。

滑雪場週末容納5000人

報道指，雲上草原滑雪場整個雪季的造雪成本要達到幾百萬元，比北方滑雪場高出很多。但滑雪場打造了滑雪、觀光、酒店、民宿等一系列配套設施，還開通了1688元的觀光加滑雪年卡，用多樣的服務給消費者帶來更多體驗。

報道引述浙江安吉某景區運營副總經理藍祖星表示，平時非周末的時候人員大概在2000多人，有時候3000多人，周末的時候大概5000人左右，每天的營業額一百多萬元到兩百萬元不等。

除了江浙滬地區的室外滑雪場，在上海的許多商場裏，模擬滑雪機也受到很多消費者歡迎。負責人表示，不少初學者在滑雪機上掌握一定技巧後，教練會帶領學員們一起去室外體驗滑雪，近幾年來，南方的消費者越來越多。

淡季變旺季滑雪帶動民宿酒店業消費

早前中國旅遊研究院發佈的報告稱，預計2021至2022年冰雪季，中國冰雪旅遊收入將達到6800億元，整個行業的產值也將超過萬億元。

滑雪也帶動了周邊產業的發展，在浙江安吉，因為滑雪客流量暴增，酒店民宿淡季不淡。

報道引述安吉滑雪場附近一名民宿業者表示，安吉的民宿旺季主要以春夏為主。冬天氣溫低又不供暖基本上冷冷清清沒客人。但自從引入滑雪場後，這裏淡季變旺季，元旦春節生意都很好。民宿不僅提供雪具租賃、預約教練等一條龍服務，同時也帶動了喝茶、吃土菜、篝火活動等消費項目。

他指出，會有很多江浙滬慕名來我們雲上草原滑雪的一些客人，包括今年因為冬奧會，客人比去年更加多，基本上能夠從滑雪季，12月中旬開始到2月份，房間都排滿了。

相比於民宿，滑雪場附近的酒店客流量帶動更加明顯。在距離滑雪場不到一百米的酒店，儘管單晚住宿價格已經接近4000元，但平均每天的入住率仍能達到八成以上。

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責任編輯：袁瑋婧