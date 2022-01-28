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交通運輸部：春運前10天旅客量按年增46%

社會熱點 11:02 2022/01/28

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內地本土疫情多點散發之際，交通運輸部指出，「春運」前10天，旅客發送量2.6億人次，較2021年同期增長約46%，但較疫情發生前的2019年春運仍處於中低水平。

中新社報道，交通運部27日召開記者會，新聞發言人劉鵬飛表示，受國內外疫情形勢變化等因素影響，今年春運期間公眾出行主要以中、短途為主，預計日均車流量為2800萬輛左右，與去年基本持平。從流量變化看，呈現「節前平穩、節中反彈、節後回升」的特徵。

中國交通運輸部預估，1月27日至1月30日將進入春運節前高峰時段，客流量峰值預計出現在1月30日左右；節後出行需求相對集中，預計節後將在2月5日（初五）至8日、2月16至17日迎來客流高峰。

交通運輸部：春運前10天旅客量按年增46%

今年中國春運1月17日啟動，2月25日截止。由於期間適逢北京冬奧，加上新冠本土疫情持續多點散發，多地提倡「就地過年」，禁止組織跨省旅遊。

中國交通運輸部應急辦副主任周旻此前表示，預計2022年春運全國發送旅客11.8億人次，日均2950萬人次，較2021年增長35.6%，較2020年下降20.3%，較疫情發生之前的2019年春運，下降60.4%。

責任編輯：李冰琪

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