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賀錦麗與賴清德 在洪都拉斯短暫交談互動 京促美台停官方接觸（更新版）

國情動向 16:17 2022/01/28

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在中美洲國家洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Caster）的就職典禮上，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與台灣的賴清德副總統，曾短暫互動交談。外電報道，此舉或加劇中美緊張關係。

*16：17 新增北京方面回應

在北京，外交部發言人趙立堅表示，「台灣只是中國的一個省，哪來的什麼『副總統』」。中方一貫反對美台進行任何形式的官方往來，又指賴清德自稱是務實的「台獨」工作者，多次發表「台獨」言論，並頑固堅持「台獨」綱領。

他稱，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴肅對待中方立場和關切，停止與台灣進行任何形式官方接觸，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

賀錦麗（前排左三）與賴清德（前排左四）同坐第一排

在洪都拉斯總統卡斯特羅就職典禮上，賀錦麗與賴清德同坐第一排，兩人簡單寒暄致意。賀錦麗當地時間周四（27日）表示，她與賴清德談論了美台在中美洲的共同利益，以及美國政府在應對移民問題上的「根源」戰略。

方早前表示，賀錦麗在洪都拉斯期間，無安排與賴清德舉行會談。

另外，賴清德當地時間周三（26日）與卡斯特羅短暫會面7分鐘。賴清德表示，希望雙方持續加強合作、「促進邦誼」。卡斯特羅則表示，多年來雙方始終攜手合作，希望未來兩國能夠繼續維持關係。

賴清德預定周六回程，經美國三藩市停留1晚，預計周日返達台灣。

洪都拉斯是台灣現有14個「邦交國」之一。而卡斯特羅在在選舉時曾公開宣稱，若當選將會尋求與北京建交，並與台灣斷交；但隨後其副總統人選之一納斯拉亞（Salvador Nasralla）表示，新政府優先考量與美國的關係，不計劃與北京建交，暗示卡斯特羅的立場與選前截然不同。

賀錦麗與卡斯特羅會晤後告訴記者，她們沒有討論中國問題。

責任編輯：林佩怡

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