  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】昨增39本土確診 杭州佔16宗或現三代病例傳播

社會熱點 11:25 2022/01/28

分享：

內地昨日（27日）新增64宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔39宗，其中16宗在浙江杭州。浙江省衛健委指，杭州本輪疫情大部份病例是一間餐飲設備公司員工，首名確診者或於1月19日感染，在一周時間內可能已有三代病例傳播。當局初步研判，這宗疫情與境外進口物料存在密切關係。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為浙江16宗，均在杭州市；黑龍江牡丹江市9宗；北京8宗；天津4宗；貴州安順市1宗；兵團1宗，在建設兵團第四師。

【內地疫情】杭州病例所就職公司 進口物料檢出多份Omicron陽性

【內地疫情】昨增25本土確診 杭州現Omicron確診病例

另再多12宗本土無症狀感染，包括黑龍江9宗，均在牡丹江市；北京1宗；湖北黃岡市1宗；兵團1宗，在建設兵團第四師。

杭州疫情外溢至貴州、江西

杭州本輪疫情持續擴散，26日至27日累計新增22宗本土確診。浙江省衛健委副主任夏時暢指，杭州本輪疫情大部份病例是首名確診者所在的餐飲設備公司，以及他們的關聯人員。據了解，該餐飲設備公司共297名員工，其中240名員工都在杭州12個縣市區內，另外有57名員工返鄉過年。

另外，該企業附近的小區曾舉行過婚宴，當中已發現4名陽性感染者。雖然已有社區傳播，但病例間的傳播鏈非常清晰，屬於同一條傳播鏈。

夏時暢續指，當局推斷首名確診者可能感染的時間是在19日，而從當日開始到25日確診已將近一周，在這段時間內或已有三代病例傳播。此外，杭州本輪疫情已經外溢至省外，貴州安順、江西上饒各報告1例與杭州相關聯的陽性感染病例。

杭州本輪疫情的首名確診者感染Omicron變種病毒，當局對其就職餐飲設備公司未使用的進口物料、原料進行檢查，共驗4份Omicron陽性樣本，與國外去年12月11日上報的毒株同源性非常高。專家研判，從物料檢測情況來看，初步認為本輪疫情與境外進口物料存在密切聯繫。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】昨增24本土確診 北京12名感染者在冷庫工作
2022/01/26
【內地疫情】昨增24本土確診 北京12名感染者在冷庫工作
【北京疫情】新增8病例均來自管控人員 本輪累計75人染疫
2022/01/26
【北京疫情】新增8病例均來自管控人員 本輪累計75人染疫
【內地疫情】昨增25本土確診 杭州現Omicron確診病例
2022/01/27
【內地疫情】昨增25本土確診 杭州現Omicron確診病例
【內地疫情】杭州病例所就職公司 進口物料檢出多份Omicron陽性
2022/01/27
【內地疫情】杭州病例所就職公司 進口物料檢出多份Omicron陽性

你可能感興趣

【內地疫情】昨增24本土確診 北京12名感染者在冷庫工作
11:24 2022/01/26
【內地疫情】昨增24本土確診 北京12名感染者在冷庫工作
【北京疫情】新增8病例均來自管控人員 本輪累計75人染疫
17:31 2022/01/26
【北京疫情】新增8病例均來自管控人員 本輪累計75人染疫
【內地疫情】昨增25本土確診 杭州現Omicron確診病例
11:27 2022/01/27
【內地疫情】昨增25本土確診 杭州現Omicron確診病例
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 浙江省 杭州

下一篇文章

交通運輸部：春運前10天旅客量按年增46%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

今年出入境政策會否放鬆？國家移民管理局這樣答
今年出入境政策會否放鬆？國家移民管理局這樣答
【北京冬奧】主媒體中心「智慧餐廳」 機械人掌廚美食從天而降（有片）
【北京冬奧】主媒體中心「智慧餐廳」 機械人掌廚美食從天而降（有片）
中疾控專家：盲目取消或放鬆國際旅行限制 將致災難性後果
中疾控專家：盲目取消或放鬆國際旅行限制 將致災難性後果
【世盃外】國足淨吞日本兩蛋 「理論上」仍有得出線？
【世盃外】國足淨吞日本兩蛋 「理論上」仍有得出線？
深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）
深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）
去年內地最熱門新生兒名字揭盅：男「沐宸」女「若汐」
去年內地最熱門新生兒名字揭盅：男「沐宸」女「若汐」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款