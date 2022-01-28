【內地疫情】昨增39本土確診 杭州佔16宗或現三代病例傳播

內地昨日（27日）新增64宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔39宗，其中16宗在浙江杭州。浙江省衛健委指，杭州本輪疫情大部份病例是一間餐飲設備公司員工，首名確診者或於1月19日感染，在一周時間內可能已有三代病例傳播。當局初步研判，這宗疫情與境外進口物料存在密切關係。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為浙江16宗，均在杭州市；黑龍江牡丹江市9宗；北京8宗；天津4宗；貴州安順市1宗；兵團1宗，在建設兵團第四師。

【內地疫情】杭州病例所就職公司 進口物料檢出多份Omicron陽性

【內地疫情】昨增25本土確診 杭州現Omicron確診病例

另再多12宗本土無症狀感染，包括黑龍江9宗，均在牡丹江市；北京1宗；湖北黃岡市1宗；兵團1宗，在建設兵團第四師。

杭州疫情外溢至貴州、江西

杭州本輪疫情持續擴散，26日至27日累計新增22宗本土確診。浙江省衛健委副主任夏時暢指，杭州本輪疫情大部份病例是首名確診者所在的餐飲設備公司，以及他們的關聯人員。據了解，該餐飲設備公司共297名員工，其中240名員工都在杭州12個縣市區內，另外有57名員工返鄉過年。

另外，該企業附近的小區曾舉行過婚宴，當中已發現4名陽性感染者。雖然已有社區傳播，但病例間的傳播鏈非常清晰，屬於同一條傳播鏈。

夏時暢續指，當局推斷首名確診者可能感染的時間是在19日，而從當日開始到25日確診已將近一周，在這段時間內或已有三代病例傳播。此外，杭州本輪疫情已經外溢至省外，貴州安順、江西上饒各報告1例與杭州相關聯的陽性感染病例。

杭州本輪疫情的首名確診者感染Omicron變種病毒，當局對其就職餐飲設備公司未使用的進口物料、原料進行檢查，共驗4份Omicron陽性樣本，與國外去年12月11日上報的毒株同源性非常高。專家研判，「從物料檢測情況來看，初步認為本輪疫情與境外進口物料存在密切聯繫。」

責任編輯：易燕丹

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