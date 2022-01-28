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【中美角力】北京冬奧前 美建議中國改變對外交官隔離要求

國情動向 11:41 2022/01/28

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美國拜登政府表示，建議中國改變對美國外交官的隔離和檢測要求，彭博報道稱這或加劇中美在北京冬奧前的緊張關係。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周四（27日）表示，長期以來對中國的隔離檢測政策與外交特權和外交豁免背道而馳，感到擔憂，「我們提出了一系列認為既符合防疫措施，又兼顧國際外交規範的合理選項。」

美國國務院發言人普萊斯（資料圖片）

早前有報道稱，隨著中國在臨近北京冬奧加緊制定新冠疫情防控方案，美國大使館日前向華盛頓發出了正式撤離的請求，美國國務院在考慮授權撤離。

美國據報擬允許駐華外交官撤離 環時：疫情為由干擾北京冬奧（更新版）

外交部：中國最安全 美決策邏輯令人費解

普萊斯周四表示，任何人員上的決定，都將基於「保障我們同事及其家人的健康、安全和安危」，並一再強調，駐華使團的運行狀況未發生改變。

中國外交部曾表示，中國目前無疑是世界上最安全的國家。從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險，質疑美方的決策邏輯令人費解；中方已向美方表示嚴重關切和不滿，並希望美方慎重考慮有關問題。

中國國務委員兼外長王毅周四也與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，提到當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧等。

【中美角力】王毅與布林肯通話 促美停止干擾北京冬奧（更新版）

責任編輯：林佩怡

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