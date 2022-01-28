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【中國樓市】業內指「安徽鼓勵買房降首付」或是誤讀 需多部門共同決定

經濟脈搏 12:05 2022/01/28

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近日，「安徽鼓勵降低房產首付比例」的消息引起廣泛關注。有觀點指，安徽是全國首個明確降首付比例的省份，具有很強的訊號意義。不過，也有業內人士表示，安徽發改委文件中的「降低首付比例」並未明確指房產消費，認為安徽出台降低房地產首付政策是誤讀。

如果安徽發布這一政策，須有地方銀監局、央行地方分支機構等職能部門負責，而文件中並未出現。

安徽發布文件 推進房產等大宗商品消費

1月26日，安徽省發改委發布關於《進一步做好近期促進消費工作若幹措施》的通知。在推進春季大宗商品消費方面，《通知》提出，以滿足外出務工春節返鄉人員消費需求為重點，開展智能家電、綠色建材等下鄉活動，鼓勵有條件的地區給予適當購置補貼。引導房產、汽車、家電銷售企業在春節消費旺季，通過分期免手續費、贈送抵扣券、降低首付比例、補貼置換等方式，擴大大宗商品消費。

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據內媒《證券時報》報道，「引導房產、汽車、家電銷售企業在春節消費旺季，通過分期免手續費、贈送抵扣券、降低首付比例、補貼置換等方式，擴大大宗商品消費」這句話被解讀為「 安徽鼓勵降低房產首付比例」。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這是全國首個明確降首付比例的省份。此前雖有些城市明確降低首付的做法，但主要體現在公積金領域，此次安徽省明確了對返鄉置業需求降低首付，具有很強的訊號意義。

業內：首付降低意味樓市調控放松 是巨大訊號

不過，中原地產首席分析師張大偉認為，在安徽的鼓勵消費文件中，房產、汽車、家電等銷售，並沒有一一對應分期免手續費、贈送抵扣券、降低首付比例、補貼置換等方式。市場期待房地產出台更多寬松政策，所以誤讀了安徽降低首付政策，誤認為房地產降低首付是重點，事實在政策並沒有明確提及。

另外，房貸政策是房地產的關鍵政策，如果房貸首付降低意味著房地產調控放松，所以這是一個巨大的訊號，如果安徽發布這一政策，必須有地方銀監局、央行地方分支機構等職能部門負責，安徽此次發布的《通知》中並沒有出現。相比公積金政策可以地方出台，商業銀行的政策地方政府很難約束。

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早前，央行及銀監會曾下發相關通知，稱在不實施限購措施的城市，居民家庭首次購買普通住房的商業性個人住房貸款，原則上最低首付款比例為25%，各地可向下浮動5個百分點。對擁有1套住房且相應購房貸款末結清的居民家庭，為改善居住條件再次申請商業性個人住房貸款購買普通住房，最低首付款比例調整為不低於30%。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉也指出，在國家最低首付比例、貸款利率的基礎上，各地人民銀行可以根據一城一策的需要，在國家差別化信貸政策的基礎上、框架內，做出適當調整，而發改部門只是建議而已。

責任編輯：尹航

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