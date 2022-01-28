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內地3大證券報再力挺A股 6大公募基金巨頭超5億自購護盤

經濟脈搏 12:32 2022/01/28

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近日內地A股動盪，股價大跌，今日（28日）出版的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》頭版再度發聲表示，越來越多優質上市公司拋出大手筆回購及股東增持計劃，提振市場信心，基金公司也斥巨資，密集「自購」傳遞積極信號。受利好消息的刺激，今天三大股指深V反彈，截至午間收盤滬指漲0.05%，創指漲1.44%。

上海證券報頭版刊文《密集回購，果斷增持，越來越多優質公司出手提振信心》稱，受多重因素影響，近期A股市場節節下挫。人氣低迷之時，一批優質上市公司果斷出手，拋出大手筆回購及股東增持計劃，用實際行動鼓舞士氣，提振信心。

A股長期向好趨勢未變

中國證券報的頭版《專家：莫為浮雲遮望眼A股長期向好趨勢未變》表示，面對短期市場波動，多位專家27日對記者表示，海外風險因素對我國實際影響有限，對市場情緒的影響也不會持久，支撐A股市場長期向好的因素並未改變。經過調整的A股吸引力進一步提升，對未來A股市場健康穩定發展充滿信心。

《證券時報》頭版的《基金公司巨資密集「自購」傳遞積極信號》表示，作為資本市場重要參與主體之一，基金公司選擇此時「自購」，是負責任且有大局觀的表現。近日亦有分析師表示，公募基金自購行為於公於私都為投資者做了良好的表率。美國投資大師霍華德·馬克斯說過，在危機中關鍵要做到遠離強制賣出的力量，並把自己定位為買家。在此階段，投資者宜降低焦慮，理性配置，堅信價值，熬過寒冬，等待春天，畢竟好的公司基本面並沒有改變。

受利好消息的刺激，今天三大指數集體高開，但周期股的走弱兩市快速震盪下行，滬指和深證成指雙雙跌逾1%。而後熱門賽道紛紛回彈，帶動兩市重回升勢。從盤面上看，煤炭、有色、鋼鐵、汽車等周期板塊領跌兩市，數字貨幣走強領漲兩市。

900隻基金年內虧損超10%

據紅星資本局，包括南方基金、嘉實基金、富國基金等多家公募基金發佈公告表示，將在近期出巨資自購旗下偏股型基金，所投資的基金持有期限不少於一年。

2022開年以來，據券商中國統計，按不同份額計算，截至目前有超過900隻基金產品的淨值下跌超過10%，其中開年虧損最多的一隻偏股型基金年內已虧20%。

責任編輯：袁瑋婧

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