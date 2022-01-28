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引擎有短路風險 Toyota在華召回32萬輛車

社會熱點 13:16 2022/01/28

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國家市場監管總局官網周四（27日）公告，天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司，向國家市場監督管理總局備案召回計劃，自3月25日起召回逾32萬輛卡羅拉（Corolla）和雷凌（Levin）汽車。

公告顯示，天津一汽豐田汽車有限公司召回2020年3月23日至2021年7月2日期間生產的部分卡羅拉汽車，共計162,301輛。廣汽豐田汽車有限公司召回2020年4月8日至2021年11月19日期間生產的部分雷凌汽車，共計161,614輛。

天津一汽豐田汽車有限公司召回部分卡羅拉汽車。（一汽豐田官網圖片）

廣汽豐田汽車有限公司召回部分雷凌汽車。（廣汽豐田官網圖片）

上述兩款車型分別是一汽豐田、廣汽豐田較為暢銷的兩款入門級轎車，本次合共召回323,915輛。

公告稱，豐田本次召回範圍內的車輛由於發動機（引擎）點火線圈製造問題，導致部分點火線圈內部的1級線圈支架尺寸存在偏差，1級線圈可能與中心鐵芯接觸，線圈中銅線與中心鐵芯間的絕緣度降低。

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在極端情況下，發動機運行中可能引起1級線圈和中心鐵芯發生短路，使得保險絲熔斷，切斷供給火星塞的電源，導致車輛在行駛中熄火，增加車輛發生事故的風險，存在安全隱患。

天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司將為召回範圍內的車輛免費更換改良後的點火線圈，以消除安全隱患。

責任編輯：易燕丹

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