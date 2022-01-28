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日美計劃在鹿兒島部署美軍「死神」無人機 應對中國

國情動向 12:56 2022/01/28

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據日本共同社報道，日美政府計劃在位於鹿兒島縣鹿屋市的日本海上自衛隊鹿屋航空基地，臨時部署美空軍MQ-9「死神（Reaper）」無人機，而日本防衛省九州防衛局周四（27日）告知鹿屋市政府方面有關計劃。

據防衛局透露，這將是首次在自衛隊基地部署美軍無人機。報道指出，考慮到加強海洋活動的中國，計劃旨在加強對西南方向的警戒監視，日美希望分享所獲取的數據。

加強警戒監視 分享數據

MQ-9無人機通過遠程操控飛行，主要負責海上監視。美軍專門部隊將在該基地設點臨時駐紮。防衛局表示，尚不清楚具體人數與規模。當局與鹿屋市政府負責人閉門會談，惟市方認為當地已接受美軍訓練，對部署表示為難。

防衛局負責人表示，從地理條件和與自衛隊的合作等觀點出發，認為這最為合適，並表達了日美有意實地調查。當局周五（28日）將向鹿兒島縣政府說明該計劃。

日本放送協會（NHK）日前報道，目前設想是部署約7架MQ9無人機，由100名左右的美軍相關人員操作、管理。相關負責人最快將在2月前往基地，就機庫、住宿設施等情況展開調查。

日美本月7日舉行外長、防長2+2會談，考慮到中國不斷加強海洋活動，雙方就促進南西諸島的美軍與自衛隊共同使用設施，達成共識。部署無人機是其中一部分。

中方曾批評，美日等嘴上說自由、開放、包容，實際上卻在拉幫結夥搞針對他國的「小圈子」，炫耀武力進行軍事恫嚇。國防部發言人吳謙周四也指，美日不斷強化在東海、南海的軍事布勢，開展針對性極強的軍事挑釁行動，其背後折射出的冷戰對抗思維值得國際社會高度警惕。

美日領導人視像會晤 料聚焦應對中國等議題

美日2+2會談關注中國 簽防衛裝備合作研究協定 中方嚴正交涉

責任編輯：林佩怡

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