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【中國樓市】內地今年已18城出台購房刺激政策 樓市成交仍未回暖

經濟脈搏 13:42 2022/01/28

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內地經濟面臨下行壓力，樓市亦處於低迷狀態。報告顯示，內地百城新建商品住宅成交面積按年下跌44%。2022年以來，從中央到地方層面，各種刺激性信號頻繁出現。據不完全統計，1月份以來已有18城出台購房刺激性政策。

新房交易疲軟 投資者大多持觀望態度

據內媒第一財經報道，近日，多家行業機構發布研報顯示，2022年1月，樓市仍處於降溫通道，新房交易行情疲軟。其中，易居研究院智庫中心數據顯示，1月1日至23日，全國100城新建商品住宅成交面積1757萬平方米，按月下跌20%，按月下跌44%。超四成的按年下跌幅度，與去年同期基數較高有關，但也反映出目前樓市行情仍然艱難。

有房企人士表示，房貸利率下行等因素，對市場情緒有所提振，項目看房的人變多了，不過真正下手的人未明顯增多，剛需還在等價格進一步探底。

【中國樓市】內地專家：樓市已進入趨勢性轉折 要管理好房價下跌引致的風險

【中國樓市】一線城市「上車」難？ 這個價是門檻

值得注意的是，不同地區樓市的冷熱分化，正愈發明顯。上海等核心城市，因市場購房需求旺盛、高端項目受熱捧等因素，1月新房市場成交按年按月皆升；但浙江衢州、陝西西安、貴州貴陽、江西九江、河南許昌、安徽淮南等14個城市，1月新房銷售面積按月跌幅均在五成以上。

內地今年已18城出台購房刺激政策 但樓市成交仍未回暖

從中央到地方各種刺激信號頻發

日前，央行公布新一期LPR利率，1年期LPR下降10BP，5年期LPR迎來21個月以來的首次下調，不過僅下降5BP，低於市場預期。5年期LPR利率下調，有助於引導房貸利率步入下行通道，降低居民按揭成本，促進購房需求釋放。

【政策寬鬆】降息後LPR跟隨下調 後續料再迎降準

中國1年期LPR 20個月來首次「減息」

地方政府層面，據不完全統計，1月份以來已有18地出台購房刺激性政策。中泰證券研報顯示，截至1月23日，河北保定、廣西玉林、安徽馬鞍山、山東濟南、安徽合肥、浙江嘉興等18個城市或市區，出台放松政策，涉及下調公積金首付比例、購房補助等措施。

整體來看，各地出現的點狀回暖，還未對樓市形成明顯刺激。天風證券表示，目前市場基本面未形成趨勢性改善，或與政策傳導尚需時日、現有政策放松力度相對有限、大多城市不涉及限購限貸有關，短期內市場仍將繼續調整。

責任編輯：李冰琪

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