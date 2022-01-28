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7年情斷 Angelababy與黃曉明宣布離婚：「未來仍是家人」（組圖）

社會熱點 13:42 2022/01/28

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Angelababy（楊穎）和內地藝人黃曉明今午雙雙在微博標註對方，並配文稱，「感恩過去所有，未來仍是家人！」宣告二人7年婚姻劃上句點。

二人在微博發聲後，迅速引發網民關注。有粉絲表示，雖然感到可惜，但仍為他們各自的全新發展應援。在黃曉明微博評論區，網民稱，「祝你越來越幸福！祝新年快樂，年年快樂！喜歡你，這輩子很值！哥，你會越來越好的」。在Angelababy的微博評論區，網民稱，「老婆我們愛你啊！我們會在你背後一直支持你的！你只要大膽的向前走就好了，我們看得到你的努力，你永遠是最好的Angelababy」。

    點擊圖片放大
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另外，雙方工作室也發出聲明，指目前已經辦妥相關手續，為了不叨擾大眾，未來不會再針對此事作回應，若有心人士造謠不排除訴諸法律，至於兩人的孩子未來將會共同扶養。

Angelababy和黃曉明於2015年結婚，至今7年，二人育有1子，名為小海綿。惟近年來，二人互動明顯減少，婚變一說多有流傳。去年1月，Angelababy在微博上發了233字的「爆炸性發言」，以「黃先生」稱呼黃曉明。當時即有報道指，這心灰意冷的語氣讓人懷疑兩人是否早就離婚。

【王力宏離婚】李靚蕾長文揭內幕 稱王力宏冷暴力還外遇

責任編輯：尹航

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結婚 微博 黃曉明 Angelababy

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