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黃曉明Angelababy離婚 據報兩人已無直接商業關聯

社會熱點 14:34 2022/01/28

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內地明星夫婦黃曉明、楊穎（Angelababy）宣布離婚，有內地傳媒翻查資料，發現從關聯企業來看，兩人無直接商業關聯。

7年情斷 Angelababy與黃曉明宣布離婚：「未來仍是家人」（組圖）

據「金融界」，天眼查顯示，黃曉明的關聯公司有48間，其中存續狀態有32間，涉及影視、餐飲、科技、服飾、商貿、投資等多個領域。所有存續企業中，黃曉明擔任5間公司的法定代表人、31間公司的股東，並在3間企業中任職高管。至於Angelababy，關聯企業共3間，Angelababy均為股東，持股比例均為99%。

中新經緯報道，近年黃曉明的商業版圖始終受到關注，其中不乏知名企業。天眼查App顯示，其在博納影業集團股份有限公司持股0.31%，在樂視影業(北京)有限公司持股0.07%，在韓都衣舍電子商務集團股份有限公司持股0.52%。黃曉明目前在北京明嘉投資管理有限公司擔任董事長且為大股東，而公開信息顯示，明嘉資本曾投資壽全齋薑茶、芭比辣媽、同道大叔等項目，後參與投資機構Star VC的項目投資，參與投資了秒拍、小咖秀及明星衣櫥。

另外，「新京報貝殼財經」引述另一企業信息平台企查查App，黃曉明共關聯43間企業，其中在8間企業（4間已註銷）中擔任法定代表人職務。Angelababy本名楊穎，楊穎工作室多由「董文英」註冊，「董文英」共在14家企業中擔任法定代表人職務，並有多位合作夥伴，包括馮紹峰（馮威）、陳赫、李晨等。

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黃曉明和Angelababy於2015年結婚，至今7年，二人育有1子「小海綿」，惟近年兩人互動減少，屢次傳出婚變。去年1月，Angelebaby在微博發文，並稱呼黃曉明「黃先生」，也引起猜測。當時有媒體翻查黃曉明的商業版圖，已發現均與Angelababy無關。

責任編輯：林佩怡

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