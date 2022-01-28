河南一村年終派5000萬 網民笑問：還招村民嗎？（多圖有片）

年近歲晚，河南伊川縣南府店村向村民派發總額近5,000萬元（人民幣，下同）的福利金，每人可領5,000元。村委表示，該地段一直走集體經濟路線，從2001年就開始分紅，福利每年都有增長。對此，網友紛紛表示羨慕，更打趣問「還招村民嗎」。

網上影片顯示，活動現場堆放大量現金，紅色背景板寫著「南府店村2021年度居民福利將達5000萬元」。當地的村民有條不紊地登記領錢，又手舉鈔票揮動，個個笑逐顏開。

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一位老太太在領取全家4萬多元福利金後，開心地表示「高興得沒法說」。另一位村民郭利紅則指出，領錢的全是南府店村的村民，按照村裏戶口上的人數進行發放。這次派發的5000萬元，全部來自村裡的集體收入，「取之於民用之於民。」

村委稱分紅已20年 每年均有增長

《極目新聞》引述南府店村社區村委委員杜女士稱，此次福利金發放，該村村民每人可領取4000元現金和1000元購物卡，「分紅從2001年開始，那時候一個人100元。此後福利一年一增長，2020年是4000元，2021年又增加了1000元。」

她又解釋稱，現場並非網傳那樣堆積5000萬元現金，「因為年齡大的老人不會用卡，只好取出部分現金；其他的村民通過銀行已打入每戶戶主卡上。」杜女士表示，除了福利金，平時也給村民發放月餅票、蘋果票、老年人慰問金等。

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報導指，南府店村位於伊川縣城中心，主要從事商業開發，走集體經濟的模式。2021年2月，南府店村人口不足8000人，已擁有5個大型商場23萬平方米商鋪，年發放福利約4000多萬元，公共累積達50多億元，而且無任何貸款。

對此，不少網民紛紛表示羨慕，更調侃問「還招村民嗎」、「現在落戶還來得及嗎」、「村裏還要上門女婿嗎？」

責任編輯：易燕丹

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