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Angelababy黃曉明離婚前已有傳聞 一文看懂相識到情斷時間軸

社會熱點 15:09 2022/01/28

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Angelababy（楊穎）和內地藝人黃曉明今午雙雙在微博發聲，宣告二人7年婚姻劃上句點。事實上，在此之前，網絡上就多有流傳二人婚變的言論。

2014年 公開已交往4年

綜合媒體報道，黃曉明2010年在台灣拍攝偶像劇，在KTV透過經紀人介紹而認識Angelababy，同年9月，黃曉明主動把她介紹給華誼的幾位老闆，並推薦她出演《全城熱戀》。

2014年黃曉明在Angelababy生日當天駕駛林寶堅尼現身，將跑車送給Angelababy當作生日禮物，2人承認已交往4年。

黃曉明2014年12月在上海粉絲見面會時，公開談論兩人即將成婚的訊息，表示時間就會在2015年。

2015年 世紀婚禮

2015年黃曉明、Angelababy在上海舉行世紀婚禮，創下2000人出席的紀錄，當中有100多位明星現身祝福，林志玲、水原希子、大S、小S、蔡康永都是座上賓。

2017年 仔仔小海綿出生

2017年1月17日，黃曉明透過微博報喜，曬出與兒子對拳照，並附文：小海綿降臨，母子平安。

2021年 黃曉明為Angelababy慶生 卻少了一個稱呼

去年2月28日淩晨，黃明曉在微博發帖公開祝賀Angelababy生日，簡單一句留言：「生日快樂。」

隨後即有網民指出，上一年黃曉明於微博跟Baby慶生時是說：「媳婦兒，生日快樂」此次沒有媳婦兒這個稱呼，引來婚變揣測。

2021年 黃曉明參加綜藝 與前女友李菲兒同台

去年4月，黃曉明參加綜藝《乘風破浪的姐姐2》，跟前女友李菲兒同台，引爆話題，有言論指Angelababy介入黃李感情，即是當小三。

隨後，Angelababy發聲，更以「黃先生」稱呼黃曉明，指當初黃曉明對她說自己是單身，「直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了」。

當時有報道指，Angelababy這心灰意冷的語氣讓人懷疑兩人是否早就離婚。

黃曉明也發文澄清，「Baby 不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有，大家不要被有心網友利用，傷害到我的家人。我的家人永遠是我的底線」，嚴正駁斥小三說法。

最後，黃曉明退出節目止血。

2022年1月 二人同時稱：未來仍是家人

1月28日中午，Angelababy和黃曉明雙雙在微博標註對方，並配文稱，「感恩過去所有，未來仍是家人！」宣告二人7年婚姻劃上句點。工作室聲明指，二人將共同撫養孩子。

黃曉明Angelababy離婚 據報兩人已無商業關聯

7年情斷 Angelababy與黃曉明宣布離婚：「未來仍是家人」（組圖）

責任編輯：尹航

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