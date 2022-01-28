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【烏克蘭局勢】美國想找北京做「和事佬」 但專家說不太可能

國情動向 15:29 2022/01/28

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烏克蘭局勢緊張之際，美國務卿布林肯周四（27日）主動邀請王毅通話，呼籲中國利用外交影響力緩和局勢，並強調如俄羅斯入侵烏克蘭，將為全球帶來安全及經濟風險。但專家認為，在這個問題上，華府不太可能獲得北京的支持，甚至會站在美國及北約的對立面上，而這從王毅的表態中已見端倪。

布林肯當日在國務院簡報會京到烏克蘭局勢，強調要緩和緊張，並警告俄羅斯任何侵略行為都會帶來風險。國務次卿盧嵐稱，「我們正在呼籲北京利用其對莫斯科的影響力來推進外交，因為如果烏克蘭發生衝突，對中國也不會有好處...這將對全球經濟產生重大影響，在能源領域將有重大影響。」

路透社引述多名專家指，美國的主張不會獲中國響應。奧巴馬時期負責亞洲事務的高級外交官羅素（Daniel Russel）指，雖然中國不樂見俄羅斯可能會在冬奧前夕入侵烏克蘭，但「王毅選擇捍衛俄羅斯的『合法安全關切』，而沒有向布林肯提出任何支持」。

德國馬歇爾基金會專家葛來儀(Bonnie Glaser)說，如果美國及其盟友試圖讓俄羅斯付出代價，中國可能會加以阻撓，「在烏克蘭問題上，美國不太可能獲得中國的支持。北京不會贊同使用武力，但支持俄羅斯對北約的看法，這不僅僅是冬奧會的問題」。她認為，歐美如實施制裁，中國可能採取措施減輕其影響。

Rand Corporation分析師格羅斯曼（Derek Grossman）則指，美國必須關閉未來北約擴張的大門，中國才會支持，而布林肯已經說過這是不可能的。而在這次通話中，王毅對布林肯表示，「一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障」。

此前，中國外交部回應對局勢的看法時指，中方在烏克蘭問題的立場是一貫的、明確的，立場沒有變化，倡導平衡公正對待相關國家的安全關切和安全倡議。

【中美角力】王毅與布林肯通話 促美停止干擾北京冬奧（更新版）

美副國務卿：北京冬奧或影響俄羅斯入侵烏克蘭時機

責任編輯：陳建錫

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軍事衝突 地緣政治 外交 路透社 戰爭 制裁 布林肯 王毅 北約 烏克蘭
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