A股收爐 滬指跌1% 牛年累挫8%

今日（1月28日）是內地牛年最後一個交易日，在官媒發文力挺下，A股早段曾V型反彈，惟午後回吐，上證綜合指數收跌0.97%，失守3400點。滬指牛年累計跌8%。

截至收市，滬指收報3361.44點，跌0.97%；深證成指報13328.06點，跌0.53%。創業板指全日升0.08%，報2908.94點。今日滬深兩市成交合計8189億元（人民幣，下同），較上日略為減少40億元。北向資金合計淨流出124.67億元。多數板塊上漲，風電、旅遊板塊領漲；能源金屬、煤炭、白酒股等下挫。

據內地傳媒報道，牛年滬指累計下跌8.03%，深成指累計下跌16.5%，創業板累計下跌14.79%。

臨近春節，美聯儲鷹派言論引發全球風險資產大幅波動，A股也受衝擊昨日重挫。內地主要證券類報紙官媒今日再度發文力挺A股，稱海外因素影響有限，A股長期向好趨勢未變，且上市公司回購和基金回購均提振信心。

內地3大證券報再力挺A股 6大公募基金巨頭超5億自購護盤

展望後市，國泰君安認為，美聯儲暗示3月或將加息，年內即將開啟縮表，海外利空因素近期集中釋放。不過，最恐慌的階段已經過去，市場做空情緒最強階段已經告一段落。

國泰君安續指，站在中長期的角度，中國經濟穩中向好、長期向好的發展態勢沒有改變，資本市場正在發生更加積極的結構性變化。節後市場有望迎來修復性反彈格局。東北證券也認為，A股市場情緒已經階段性見底，後續有望回升。

春節期間，內地股市將於下周一至下周日（1月31日至2月6日）休市，2月7日（年初七）復市。

責任編輯：林佩怡

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