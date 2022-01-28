  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

A股收爐 滬指跌1% 牛年累挫8%

經濟脈搏 15:45 2022/01/28

分享：

今日（1月28日）是內地牛年最後一個交易日，在官媒發文力挺下，A股早段曾V型反彈，惟午後回吐，上證綜合指數收跌0.97%，失守3400點。滬指牛年累計跌8%。

截至收市，滬指收報3361.44點，跌0.97%；深證成指報13328.06點，跌0.53%。創業板指全日升0.08%，報2908.94點。今日滬深兩市成交合計8189億元（人民幣，下同），較上日略為減少40億元。北向資金合計淨流出124.67億元。多數板塊上漲，風電、旅遊板塊領漲；能源金屬、煤炭、白酒股等下挫。

據內地傳媒報道，牛年滬指累計下跌8.03%，深成指累計下跌16.5%，創業板累計下跌14.79%。

臨近春節，美聯儲鷹派言論引發全球風險資產大幅波動，A股也受衝擊昨日重挫。內地主要證券類報紙官媒今日再度發文力挺A股，稱海外因素影響有限，A股長期向好趨勢未變，且上市公司回購和基金回購均提振信心。

內地3大證券報再力挺A股 6大公募基金巨頭超5億自購護盤

展望後市，國泰君安認為，美聯儲暗示3月或將加息，年內即將開啟縮表，海外利空因素近期集中釋放。不過，最恐慌的階段已經過去，市場做空情緒最強階段已經告一段落。

國泰君安續指，站在中長期的角度，中國經濟穩中向好、長期向好的發展態勢沒有改變，資本市場正在發生更加積極的結構性變化。節後市場有望迎來修復性反彈格局。東北證券也認為，A股市場情緒已經階段性見底，後續有望回升。

春節期間，內地股市將於下周一至下周日（1月31日至2月6日）休市，2月7日（年初七）復市。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
經濟 成交 指數 板塊 人民幣 創業板 中國 A股

上一篇文章

路透：中證監與外資金融公司高管開會 旨在消除經濟疑慮

下一篇文章

廈門：做好房地產稅試點落地的前期準備工作 防止市場大波動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲暗示加息 人民幣跌逾420點創半個月低
美聯儲暗示加息 人民幣跌逾420點創半個月低
安徽：引導房企通過降低首付比例等 分析料其他省市或效仿
安徽：引導房企通過降低首付比例等 分析料其他省市或效仿
李克強：將加強定向調控 及時採取有力措施應對困難挑戰
李克強：將加強定向調控 及時採取有力措施應對困難挑戰
廣東房協建議房企：落實調控政策 積極銷售回款
廣東房協建議房企：落實調控政策 積極銷售回款
A股再遭重挫 收市滬指失守3400點（第二版）
A股再遭重挫 收市滬指失守3400點（第二版）
【中國樓市】內地今年已18城出台購房刺激政策 樓市成交仍未回暖
【中國樓市】內地今年已18城出台購房刺激政策 樓市成交仍未回暖
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款