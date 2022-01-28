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受賄4.63億 中央巡視組原副組長董宏被判死緩

國情動向 17:55 2022/01/28

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中央巡視組原副組長董宏被控受賄，涉額達4.63億元（人民幣，下同），案件周五（28日）在山東省青島市中級人民法院審判，董宏被判死緩。

據央視新聞，法院對董宏以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。董宏當庭表示服從判決，不上訴。

受賄長達21年

經審理查明，1999年至2020年，董宏利用擔任廣東國際信託投資公司破產清算組成員、海南省委副秘書長、北京市政府副秘書長、中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在項目開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合人民幣4.63億多元。

法院認為，董宏構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於董宏自動投案，如實供述全部罪行，有自首情節，且其能夠認罪悔罪、積極退贓，贓款贓物全部追繳到案，具有多個法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。

68歲的董宏，遼寧海城人，據報畢業於中國人民大學黨史系。據內地傳媒報道，2013年，60歲的董宏被召入中央巡視組，隨後作為中央巡視組副組長、組長參與多輪巡視工作，包括巡視神華集團、復旦大學等。

2020年10月，已退休多年的董宏被查。去年4月，董宏被開除黨籍。中紀委通報指出，董宏理想信念坍塌，嚴重違反政治紀律和政治規矩，對黨不忠誠不老實，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動，又腐化墮落，家風敗壞，大肆收錢斂財，大搞權錢交易等。

責任編輯：林佩怡

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