  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人民幣在岸價企穩微彈 牛年累升近1.2%

經濟脈搏 18:29 2022/01/28

分享：

人民幣兌美元在岸價，在牛年最後一個交易日企穩微彈，今日（28日）收報6.3636。牛年計，在岸人民幣累升近1.2%。

人民幣中間價今日大跌364點子，報6.3746，創逾3周新年。經歷昨日重挫後，在岸人民幣今日逐漸企穩，收報6.3636。

交易員稱，美聯儲加速緊縮預期推美指升至97.3附近，不過春節前最後一個交易日，市場情緒較平穩。有外資行交易員稱，市場無心戀戰，等春節假期後再說。

另一中資行交易員表示，不少出口企業已經放假，結匯力量不是特別大，昨天和今天有少量客盤結匯，而且市場情緒有所好轉，美元買盤不似昨日強大。
展望節後走勢，交易員認為，雖然短期中國貿易順差料會延續，但春節假期後結匯需求可能趨弱，美元走強及中美貨幣政策分化對人民幣匯率的影響可能漸增。

興業研究最新報告則稱，待春節前剛性結匯盤褪去，隨著美聯儲加息、縮表，外資流入放緩甚至階段性流出，人民幣將可控貶值。報告稱，當前相較美元指數，外資進出更能影響人民幣短線波動。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國 人民幣 美元

下一篇文章

廈門「房地產稅試點落地的前期準備工作」一文 今日下午被撤下（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

安徽：引導房企通過降低首付比例等 分析料其他省市或效仿
安徽：引導房企通過降低首付比例等 分析料其他省市或效仿
美聯儲暗示加息 人民幣跌逾420點創半個月低
美聯儲暗示加息 人民幣跌逾420點創半個月低
李克強：將加強定向調控 及時採取有力措施應對困難挑戰
李克強：將加強定向調控 及時採取有力措施應對困難挑戰
廣東房協建議房企：落實調控政策 積極銷售回款
廣東房協建議房企：落實調控政策 積極銷售回款
【中國樓市】內地今年已18城出台購房刺激政策 樓市成交仍未回暖
【中國樓市】內地今年已18城出台購房刺激政策 樓市成交仍未回暖
A股再遭重挫 收市滬指失守3400點（第二版）
A股再遭重挫 收市滬指失守3400點（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款