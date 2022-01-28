人民幣在岸價企穩微彈 牛年累升近1.2%

人民幣兌美元在岸價，在牛年最後一個交易日企穩微彈，今日（28日）收報6.3636。牛年計，在岸人民幣累升近1.2%。

人民幣中間價今日大跌364點子，報6.3746，創逾3周新年。經歷昨日重挫後，在岸人民幣今日逐漸企穩，收報6.3636。

交易員稱，美聯儲加速緊縮預期推美指升至97.3附近，不過春節前最後一個交易日，市場情緒較平穩。有外資行交易員稱，市場無心戀戰，等春節假期後再說。

另一中資行交易員表示，不少出口企業已經放假，結匯力量不是特別大，昨天和今天有少量客盤結匯，而且市場情緒有所好轉，美元買盤不似昨日強大。

展望節後走勢，交易員認為，雖然短期中國貿易順差料會延續，但春節假期後結匯需求可能趨弱，美元走強及中美貨幣政策分化對人民幣匯率的影響可能漸增。

興業研究最新報告則稱，待春節前剛性結匯盤褪去，隨著美聯儲加息、縮表，外資流入放緩甚至階段性流出，人民幣將可控貶值。報告稱，當前相較美元指數，外資進出更能影響人民幣短線波動。

責任編輯：林佩怡

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