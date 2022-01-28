中證監：企業境外上市相關管理辦法 力爭年內出台

中國證監會周五（28日）印發2022年度立法工作計劃，將制定《首次公開發行股票註冊管理辦法》；而力爭年內出台的重點項目，包括制定《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法》等。

計劃提到，本年度立法工作計劃，一是落實中央經濟工作會議關於全面實行股票發行註冊制的決策部署，制定《首次公開發行股票註冊管理辦法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》等規章。

二是規範市場主體行為，維護資本市場平穩健康發展。其中，「力爭年內出台的重點項目」有4個，包括制定《證券公司業務資格管理辦法》《證券期貨業網絡安全管理辦法》《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法》，修改《證券基金經營機構信息技術管理辦法》。

至於「需要抓緊研究、擇機出台的項目」有5個，包括制定《證券公司櫃檯業務管理辦法》《不動產投資信託基金辦法》《證券期貨信息技術系統服務機構監督管理辦法》；修改《證券期貨市場統計管理辦法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》。

同時，持續貫徹落實新證券法，做好法律制度銜接。其中兩項需要抓緊研究、擇機出台，包括制定《欺詐發行上市股票責令回購實施辦法(試行)》，修改《證券登記結算管理辦法》。

此外，中證監將繼續配合全國人大有關部門做好制定《期貨和衍生品法》等立法工作；配合國務院有關部門做好《上市公司監督管理條例》《公司債券監督管理條例》《證券公司監督管理條例》等行政法規的制定、修改工作。配合有關司法機關，做好證券期貨領域相關司法解釋制定、修改工作。

責任編輯：林佩怡

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