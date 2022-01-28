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普京下周訪華 與習討論歐洲戰略穩定等問題

國情動向 23:06 2022/01/28

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俄羅斯總統普京下周來華出席冬奧開幕，俄總統新聞秘書佩斯科夫今日（28日）披露，普京將與中國國家主席習近平會面，就歐洲戰略穩定、對俄安全保造證，以及涉美國、北約等問題「花很多時間」交換意見。習近平今視察解放軍中部戰區，要求全軍在冬奧前夕加強戰備值班，維護好國家安全。

俄羅斯國營衛星社報道，佩斯科夫指，兩國領導人這次會花很多時間就國際問題交換看法，包括歐洲戰略穩定問題、對俄羅斯的安全保證，以及俄羅斯與美國、俄羅斯與北約的對話，還有地區問題。他又指，雙方還將就能源、創新、太空等主要雙邊合作領域對表，涉及的議程非常廣泛。

同日，習近平視察慰問中部戰區，他指，冬奧開幕在即，全軍部隊要加強戰備值班，維護好國家安全和社會穩定。要做好新冠疫情防控工作。

美軍兩個航母戰鬥群聚首南海。

北京冬奧是中美俄三方角力的關鍵時間點，美國認為俄羅斯極可能在這段時間入侵烏克蘭，並要求中國介入斡旋，同時又在南海展開規模罕見的軍事行動。中國被普遍認為不希望俄對烏出兵，但估計絕不會轉向支持美國，外交部此前已強調「任何挑撥離間中俄關係圖謀都是徒勞」。解放軍也擺出做好準備的架勢，稱隨時應對美國可能的軍事挑釁。俄羅斯圴最新表態稱，俄方不允許發生戰爭，同時說美國插手東歐問題非針對俄國，中國才是真正目標。

【北京冬奧】習近平將出席冬奧開幕式 並為赴華政要舉行歡迎宴

【烏克蘭局勢】美國想找北京做「和事佬」 但專家說不太可能

【中美角力】王毅與布林肯通話 促美停止干擾北京冬奧（更新版）

責任編輯：陳建錫

 

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