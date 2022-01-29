秦剛向美媒「特別強調」：台灣是中美間最大火藥桶

中國駐美大使秦剛接受美國全國公共廣播電台（NPR）專訪，直言要特別強調台灣是中美間最大火藥桶，警告美國如果繼續為台灣當局撐腰推進「台獨」，很可能會將中美兩個大國捲入軍事衝突。

NPR報道稱，秦剛這番對美台表述是不尋常的直接，中方一般就此使用較籠統的語言，例如表示美國是在玩火。

NPR於美國時間周五（28日）發佈秦剛專訪，主持人在當中提及，美國政府承認只有一個中國，台灣是中國的一部分，但「當然目前存在兩個政府」，美方認為台灣未來應由台灣人民決定，問秦剛是否同意。

秦剛說：「不，我不同意。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中美建交時，美國承認世界上只有一個中國，海峽兩岸同屬一個中國，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。這些都寫入了奠定中美關係基礎的三個聯合公報。」

他指出，最近台海緊張局勢升級，原因就是台灣當局妄圖借美方支持鼓動謀求「台獨」，而美方意在打「台灣牌」。

「我們強調三個聯合公報、講一個中國原則，但美方正一步步背離其所作承諾，加強並提升與台灣官方往來，向台灣出售更先進的武器，派遣士兵赴台，大搞一個中國空心化。」

主持人接著問：「這就是中國外交部說美國沒有信守承諾、對台灣太過友好的原因？」

秦剛表示，中方注意到拜登總統有關美方不支持「台獨」、希望台海保持和平穩定、堅持一個中國政策的表態，但迄今為止還沒有看到美方做出遵守承諾的舉動。

主持人追問：「美國非常擔心中國最終會通過軍事手段來解決台灣問題。美國人有理由擔心中國會進攻台灣嗎？」

秦剛回答稱，海峽兩岸都是中國人，是骨肉同胞。「我們最不願意做的就是骨肉相殘，將以最大誠意，盡最大努力爭取實現兩岸和平統一，這最符合海峽兩岸人民的利益、中美關係的利益以及地區和平穩定的利益。」

他表明，但台灣當局在美方撐腰打氣下在「台獨」路上越走越遠；中方不承諾放棄使用非和平手段實現統一，是為阻遏「台獨」勢力，而不是針對台灣人民。

「我要特別強調，台灣問題是中美之間最大的火藥桶。如果台灣當局在美方撐腰下持續推進『台獨』，很可能將中美兩個大國捲入軍事衝突。中國不想和美國發生衝突對抗，美國也不想和中國打仗，所以不打仗、不衝突是中美之間的最大公約數。雙方應共同阻遏『台獨』勢力，給和平一個機會，讓和平勝出。」

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責任編輯：連兆鋒