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IMF：中國復甦失衡 今年經濟增長預測降至4.8%

即時中國 12:36 2022/01/29

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國際貨幣基金組織（IMF）下調中國經濟2022年增長預期，由原先的5.7%降至4.8%。IMF表示，中國經濟復甦失衡加劇，會延慢向高質素增長轉型步伐。

IMF周五（28日）發表報告，表示中國經濟復甦雖已邁出相當步伐，但復甦缺乏平衡而且勢頭有所減慢，成因包括財政刺激迅速縮減、疫情下消費疲弱，以及房地產市場在去槓桿下投資減少等。

IMF稱，中國針對科技產業的競爭、私隱和數據管治監管措施，增加了政策不確定性；中國應對氣候變化策略正在成形；中國生產力增長正在減慢，與西方國家脫鉤壓力則在增加，而結構改革失速正在延慢中國經濟向平衡、包容和綠色「高質素」增長轉型步伐。

《華爾街日報》表示，自2020年初爆發新冠疫情以來，中國經濟復甦令人印象深刻；中國經濟2021年增長8.1%，遠勝前一年的2.3%。不過，中國復甦嚴重依賴國家投資和出口，私人市場開資卻大幅下降，整體增長在去年最後數月已顯著放緩。

該報引述為中國政府擔任顧問的經濟學家稱，中國官方可能將2022年增長目標定於5.5%。這個數字對中國來說並不算高，但已可能有不少難度，因為去年第四季經濟增長放緩至只有4%。

路透社報道稱，人民銀行預料會在未來數月，推出強力刺激措施以穩住經濟。

人行貨幣政策司司長孫國峰日前撰文，表示今年穩健的貨幣政策會靈活適度，加大跨週期調節力度，更加主動有為，更加積極進取，同時也會保持貨幣信貸總量穩定增長，保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定。

人行官員：今年穩健的貨幣政策將靈活適度 加大跨週期調節力度

內地官方智庫料今年內地GDP增速約5.3% 處恢復態勢

責任編輯：連兆鋒

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經濟 貨幣政策 國際貨幣基金組織 中國 GDP 中國人民銀行

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