北京冬奧入境29人複檢陽性 組委反駁外媒炒作「操縱核酸結果」

北京冬奧組委公佈，周五（28日）機場入境涉奧人員累計1418人，其中運動員及隨隊官員736人，其他利益相關方682人。經海關檢測後，複檢陽性29人，其中運動員及隨隊官員19人，其他利益相關方10人。

冬奧閉環內，周五核酸檢測總次數57112，其中運動員及隨隊官員1438，其他利益相關方55674。複檢陽性7人，均來自其他利益相關方，沒有運動員陽性。

北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春表示，最近兩天，隨著涉奧人員入境人數的增加，相關陽性病例增多，是意料之中、提前預估到的，而閉環內的傳播和發病率還是比較低。

黃春說，現在很多陽性人員、密接，到了時限，都能順利解除隔離進行正常工作；大會近期已調整陽性和密接相關管理措施，專家研判後，發現很多入境人員是既往感染或者復陽的人員，他們的傳染性極低。

他表示，目前對於閉環內確診病例密接的管理時限，由14天調整至7天。「這一調整是基於前期實踐，更重要的是，我們有嚴格的閉環管理和每天的核酸檢測，所以我們有信心保證安全。這也就是既保證賽時正常運行，又能確保疫情防控安全，可以說已經找到了一個最佳的平衡點。」

對於外媒有關「北京冬奧會操縱運動員核酸檢測結果、影響運動員來華參賽」的指控，黃春表明，大會沒有必要，也堅決不會這麽做的。

黃春表示，大會核酸檢測的方法是世界衛生組織公認的PCR方式，得到了國際奧委會和中外醫學專家共同認定，而從事冬奧會核酸檢測的實驗室，都經過國家健康部門認定，有標準操作規程、完備質量體系和生物安全體系。「請我們運動員和其他利益相關方放心，來華參加冬奧會不必擔心我們的檢測真實性。」

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責任編輯：連兆鋒