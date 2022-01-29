立陶宛總統敦促內閣修正台代表處名稱 指其三種語言皆不同

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）敦促政府內閣，修正台灣當局駐立陶宛機構名稱。立陶宛政府挑戰「一個中國」原則，容許台方以「台灣」而非「台北」名義在立陶宛設立代表處，導致中立外交關係降級，瑙塞達早前已形容此舉是個錯誤。

中國外交部發言人趙立堅周五（28日）回應稱，中方已多次闡明立陶宛涉台問題的實質，立陶宛對其中的癥結所在心知肚明；如果立陶宛真心想要緩和中立緊張關係，就應該拿出誠意，以實際行動糾正錯誤，回到堅持一個中國的正確軌道上來。玩弄文字遊戲不可能蒙混過關。

立陶宛實行「半總統制」，總統和議會產生的政府內閣由不同選舉產生，故可來自不同政黨。當地傳媒報道，瑙塞達日前接受當地電台訪問，指出台方駐當地機構的中文、英語及立陶宛語名稱皆不同。「因此我們至少應該修正這些明顯的東西。」

照片顯示，台灣當局駐立機構大門水牌以中英雙語標示，中文為「駐立陶宛台灣代表處」，但英語卻是「The Taiwanese Representative Office in Lithuania」，意為「台灣人駐立陶宛代表處」，與中文有所出入。

至於機構的立陶宛語名稱，據了解並無正式叫法，當地不同傳媒稱之「台灣」或「台灣人」代表處。

瑙塞達形容，台機構名稱出入，引起了不必要的問題和緊張，這是絕對自然的。「我認為我們至少可以同意這一點。」

他又指，內閣早前決定未經協調，也未能評估中方可能的報復；儘管立陶宛亦需從歐盟層面抵抗中國施壓，但立陶宛企業目前已承受有形損失，這不可接受。

歐盟日前表示，已就中國對立陶宛採取的貿易措施，向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。惟鑑於WTO程序需時經年累月，分析認為歐盟此舉象徵意義大於實際。

中國外交部稱，中方一貫按照世貿組織規則行事，並指「中國對立陶宛進行脅迫」純屬無中生有，顛倒黑白；中立之間的問題，是政治問題不是經濟問題，是立方背信棄義損害中國利益導致的問題，是中立雙邊問題，不是中歐之間的問題。

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責任編輯：連兆鋒