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習近平黨慶百年講話等五部著作繁體中文版在港發行

即時中國 21:31 2022/01/29

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新華社報道，中共中央總書記習近平《在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話》單行本、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答》、《中國共產黨簡史》、《毛澤東鄧小平江澤民胡錦濤關于中國共產黨歷史論述摘編》、《中國共產黨一百年大事記》五部著作中文繁體版在港澳地區出版發行。

中國共產黨十九屆六中全會和全會通過的《中共中央關于黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議》，在港澳各界人士中持續引起熱烈反響。各界人士高度評價中國共產黨百年豐功偉績，對習近平新時代中國特色社會主義思想的思想認同和情感認同不斷增強。各界讀者希望更加全面系統了解這一偉大思想的理論品格、思想魅力、實踐價值，內化為愛國愛港愛澳的情感，轉化為參與國家治理實踐、粵港澳大灣區建設的實際行動。五部著作中文繁體版的出版發行，為港澳地區各界讀者朋友們讀懂當代中國的發展成就、發展動因、發展前景，更全面深刻地領略習近平主席深邃厚重的思想魅力、博古通今的文化魅力、親和質樸的人格魅力和高尚真摯的人民情懷、家國情懷、民族情懷、天下情懷，打開了一扇「思想之窗」「出版之窗」。

五部著作中文繁體版由聯合出版集團發行。下一步，該集團將深入香港港島、新界和九龍各區，與區議會、大型居民區、大專院校等合作，通過面向社區的「社區漂書日」和面向青少年學生的「行走的圖書館」等公益閱讀活動，重點推薦五部著作中文繁體版。

責任編輯：連兆鋒

 

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