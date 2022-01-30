中國1月製造業PMI回落 需求疲弱經濟下行壓力仍較大

中國1月官方、財新製造業採購經理指數（PMI）雙雙放緩，財新製造業PMI更回落至收縮區間，為2020年3月以來最低。另受國內多地出現新冠疫情影響，官方非製造業PMI亦降至5個月低位。

宏觀經濟先行指標顯示，需求持續偏弱，出口亦面臨壓力，分析料中國上半年經濟下行壓力仍較大，政策需繼續發力穩增長，多措並舉擴需求，並加強支持小微企業。

官方製造業PMI降至50.1 財新PMI陷收縮

國家統計局周日（30日）公布，1月製造業PMI為50.1，略好過預期的50，比上月回落0.2個百分點，顯示擴張步伐有所放慢。更多反映中小企業情況的財新中國製造業PMI，1月則錄得49.1，較上月的半年高位回落1.8個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，1月部分製造行業進入傳統生產淡季，加上近期市場需求放緩，製造業擴張力度有所減弱。

其中，生產擴張步伐放慢，生產指數為50.9，比上月下降0.5個百分點；需求仍顯不足，新訂單指數為49.3，比上月下降0.4個百分點。此外，價格指數同步回升，石油煤炭及其他燃料加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數，均升至60以上的高位區間。

企業方面，大型企業PMI為51.6，高於上月0.3個百分點；中型企業PMI為50.5，低過上月0.8個百分點；小型企業PMI為46，低於上月0.5個百分點，降至近期低點，顯示小型企業生產經營壓力較大。

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財新1月製造業PMI分項數據亦顯示，製造業供給、需求全面趨弱。生產指數回落至收縮區間，為去年9月以來最低。新訂單指數也降至去年9月以來最低，跌入收縮；外需減弱是拖累主因，新出口訂單指數錄得過去20個月新低，顯示海外新冠變種Omicron疫情蔓延大幅抑制外需。供需走弱導致製造業就業壓力增加，就業指數錄得2020年5月以來最低，並連續6個月收縮。

惟通脹壓力尚可，財新1月製造業企業購進價格指數和出廠價格指數，均升至近3個月以來最高，但大幅低於去年全年平均水平。

政策需加強支持小微企業

財新智庫高級經濟學家王喆表示，1月製造業景氣度轉弱，供給收縮，需求尤其是外需承壓，就業持續低迷，通脹壓力減輕，市場樂觀情緒仍位於長期平均水平。他指出，過去兩月西安、北京等地出現局部疫情，防控措施加強對生產、運輸、銷售環節有制約，「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」之下的經濟下行壓力進一步凸顯。

王喆認為，今年政策定位仍需以穩為主，優化結構，強化就業優先導向，加強支持小微企業，降低企業融資成本，及時回應市場關切，增強政策可預期性。

多地爆疫情 服務業商務活動指數放緩

另外，官方1月非製造業商務活動指數為51.1，比上月下降1.6個百分點。其中，服務業商務活動指數50.3，比上月下降1.7個百分點，服務業恢復有所放緩，涉及接觸性消費的住宿、居民服務等行業商務活動指數位於45以下低位區間。建築業景氣也季節性回落，建築業商務活動指數為55.4 ，比上月下降0.9個百分點。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威表示，需求疫軟導致工業活動放緩，尤其中小企業更為嚴重；服務業由於多城疫情散發，也受到嚴重衝擊。他預計政府未來數月會加大政策支持，尤其通過加大財政支出，而疫情和房地產仍是經濟面臨的主要風險。

中國物流與採購聯合會副會長蔡進稱，從非製造業看，穩需求仍是一季度經濟穩定的重中之重，料春節後隨著財政和貨幣政策的適度超前發力，市場需求有望在節後加快釋放。

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責任編輯：林佩怡

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