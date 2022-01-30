【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）

內地新冠肺炎疫情持續，昨（29日）新增54宗本土確診病例，包括北京20宗、浙江杭州19宗。

另外，北京今日（30日）通報，昨午4時至今午新增12例本土確診病例，均來自管控人員；北京本輪累計報告本土感染者108宗，Delta佔102宗，而Omicron有6宗，已連續7日無新增感染者報告。另外杭州今日再多5宗確診病例，至今當地累計64宗病例。

＊17：21 更新北京疫情

臨近農曆新年，北京市商務局發布指引，提倡減少不必要聚餐，家庭私人聚餐一般控制在10人以下，聚餐時間一般控制在2小時以內。

據國家衛健委通報，昨日新增81宗新冠肺炎確診病例，本土佔54宗，分別是北京20宗、杭州19宗、黑龍江牡丹江市8宗、天津4宗、河南2宗、雲南1宗。另當日新增16宗本土無症狀感染，黑龍汀牡丹江市12宗；兵團2宗，均在第四師；河南汝州市、新疆伊犁哈薩克自治州各1宗。

京確診患者多涉冷庫

在北京，新增的20宗確診病例，分布在豐台區、大興區、朝陽區及西城區，有15人在冷庫工作。北京市已要求，本月1日至21日到達過西南郊冷庫、果品公司冷庫和華興飯店（玉泉營店）的人員及其同住人員，立即報告社區，配合集中隔離、居家隔離、核酸檢測等各項防控措施。

另外，北京冬奧組委公布，昨日機場入境涉奧人員，複檢陽性23人，其中13人為運動員及隨隊官員，10人為其他利益相關方；閉環內核酸檢測，複檢陽性11人，運動員及隨隊官員3人，其他利益相關方8人。

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北京市商務君表示，當前首都疫情形勢依然嚴峻複雜，為減少人員密集帶來的交叉感染風險，保障市民健康安全用餐，研究制訂了《春節期間餐飲經營場所用餐指引》，提倡減少不必要聚餐，「能不聚則不聚，能少聚則少聚」；疫情封控區、管控區可外賣。而市民外出用餐控制人數和時間，家庭私人聚餐一般控制在10人以下，時間一般控制在2小時以內，避免長時間聚餐聊天。

杭州累計64宗確診 部分涉紅白事

至於杭州，從1月26日發現首宗Omicron本土病例以來，累計新冠確診病例64宗，部分病例涉及葬禮、婚宴、帶孩子到母嬰館洗澡等。

浙江省委書記袁家軍表示，當前杭州全方位迎戰Omicron已經形成多戰場、跨區域的態勢，要邊戰鬥邊總結，確保疫情管控的領導力大於病毒的傳播力。要在疫情防控態勢準確快速研判、防控力量精準迅速部署、各環節全過程監督管控、全流程量化閉環高效上體現領導力。

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責任編輯：林佩怡

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