習近平春節團拜會講話 指香港實現由亂轉治（附全文連結）

新華社報道，中共中央、國務院今日（30日）上午在人民大會堂舉行2022年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，向全國人民、港澳特區、台灣同胞和海外僑胞拜年。他總結過去1年時，提到香港實現由亂轉治，反「獨」促統鬥爭不斷加強；又表示要著力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境等，以迎接下半年中共二十大召開。

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▲ 習近平（資料圖片）

習近平回顧過去1年，隆重慶祝中國共產黨成立100周年，召開中共十九屆六中全會並作出第三個歷史決議，如期打贏脫貧攻堅戰，如期全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。

他指出，1年來，中國經濟發展和疫情防控保持世界領先，國家戰略科技力量加快壯大，碳達峰碳中和工作全面部署，國防和軍隊建設有力拓展，香港實現由亂轉治，反「獨」促統鬥爭不斷加強，中國特色大國外交繼續推進，社會大局保持穩定，「十四五」實現良好開局。

著力保持平穩健康的經濟環境

習近平強調，無論風雲如何變幻、挑戰如何嚴峻，都要銘記生於憂患、死於安樂的古訓，常懷遠慮、居安思危，緊密團結、艱苦奮鬥。

他表示，今年下半年，中共將召開第二十次全國代表大會，總結過去5年的工作，謀劃未來一個時期的發展藍圖，要統籌發展和安全、疫情防控和經濟社會發展，堅持穩中求進工作總基調，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，推動高質量發展，持續保障和改善民生，著力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境。

他強調，在中國傳統文化中，虎是百獸之王，是力量、勇敢、無畏的象徵。壬寅虎年，要以虎虎生威的雄風、生龍活虎的干勁、氣吞萬里如虎的精神，繼續書寫中國特色社會主義偉大事業的歷史新篇章。

習近平最後表示，北京冬奧、冬殘奧會即將開幕，中國人民已經做好準備，將為世界奉獻一場簡約、安全、精彩的奧運盛會，祝願中外冰雪運動健兒如虎添翼、創造佳績。

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責任編輯：林佩怡

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