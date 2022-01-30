  • 18°C
香港時間 : 2022130日 (日) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【杭州疫情】逾3萬人集中隔離 有民眾住千島湖酒店：不想回家

社會熱點 17:14 2022/01/30

分享：

浙江杭州近日爆發新冠肺炎疫情，目前已集中隔離超過3萬人。其中，杭州濱江區把部分民眾安排到千島湖的酒店隔離，有人表示「分明是在度假，隔離完了都不想回家」，還有人獲分配到總統套房。

杭州本輪疫情已累計64宗本土確診病例，其中濱江區最多，有32宗；其餘分布在富陽區、蕭山區等5區。

封控、管控、防範區 共涉42.7萬人口

杭州市政府副秘書長毛根洪周日（30日）表示，截至目前杭州集中隔離人員已超過3萬。另全市已劃定封控區10平方公里，涉及約1萬人；管控區45平方公里，涉及約14萬人；防範區360平方公里，涉及約27.8萬人。總計415.6平方公里，涉及人口42.76萬人。

其中，封控區「足不出戶」，生活保障物質送貨上門；管控區「只進不出」，除核酸檢測外，基本上也是做到足不出戶。防範區「非必要不出區」，嚴格限制人員聚集。

兩小區9000多人被隔離

據「上游新聞」，杭州濱江區日前有兩個小區出現確診病例，當地政府將兩個小區2000多戶約9000多人，統一轉運隔離點。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

被隔離在千島湖開元曼居酒店的于先生表示，所住小區有病例，開始說是居家隔離，後來發現陽性樣本增多，就和小區居民被直接運來隔離。他說，「隔離居住的酒店距離杭州100多公里，房間窗外就是千島湖，住了兩天，每天起床的第一件事就是看風景，感覺像在度假」。

在千島湖皇冠假日酒店隔離的趙生先也稱，「這哪裡是在隔離，分明是在度假，隔離完了都不想回家」。據他拍攝的影片，其隔離酒店房間佈置豪華，陽台有超大浴缸。他說，隔離費用是政府出錢，一日三餐非常豐盛，比平日自己點外賣好多了。

網上還流傳一張朋友圈截圖，寫道「分配的總統湖景套房加大陽台，假期14天」，打卡位置為千島湖皇冠假日酒店。酒店工作人員表示，酒店確實有總統套房，房間安排有專人負責，自己並不清楚。

【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京發布春節用餐指引

內地新增本土確診37例 杭州佔18例推橙色健康碼

【內地疫情】昨增39本土確診 杭州佔16宗或現三代病例傳播

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）
今日
【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）
內地新增本土確診37例 杭州佔18例推橙色健康碼
2022/01/29
內地新增本土確診37例 杭州佔18例推橙色健康碼
【內地疫情】昨增39本土確診 杭州佔16宗或現三代病例傳播
2022/01/28
【內地疫情】昨增39本土確診 杭州佔16宗或現三代病例傳播
【內地疫情】杭州病例所就職公司 進口物料檢出多份Omicron陽性
2022/01/27
【內地疫情】杭州病例所就職公司 進口物料檢出多份Omicron陽性

你可能感興趣

【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）
今日 17:21
【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）
內地新增本土確診37例 杭州佔18例推橙色健康碼
11:26 2022/01/29
內地新增本土確診37例 杭州佔18例推橙色健康碼
【內地疫情】昨增39本土確診 杭州佔16宗或現三代病例傳播
11:25 2022/01/28
【內地疫情】昨增39本土確診 杭州佔16宗或現三代病例傳播
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 杭州

上一篇文章

【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）

下一篇文章

河南一村年終派5000萬 網民笑問：還招村民嗎？（多圖有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Angelababy黃曉明離婚前已有傳聞 一文看懂相識到情斷時間軸
Angelababy黃曉明離婚前已有傳聞 一文看懂相識到情斷時間軸
【北京冬奧】主媒體中心「智慧餐廳」 機械人掌廚美食從天而降（有片）
【北京冬奧】主媒體中心「智慧餐廳」 機械人掌廚美食從天而降（有片）
廣西一喜鵲排隊張嘴做核酸 網民：中國鳥比西方人還自覺（有片）
廣西一喜鵲排隊張嘴做核酸 網民：中國鳥比西方人還自覺（有片）
【北京冬奥】中國自由式滑雪選手谷愛凌攬23項代言價格翻倍（多圖）
【北京冬奥】中國自由式滑雪選手谷愛凌攬23項代言價格翻倍（多圖）
深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）
深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）
河南一村年終派5000萬 網民笑問：還招村民嗎？（多圖有片）
河南一村年終派5000萬 網民笑問：還招村民嗎？（多圖有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款