【杭州疫情】逾3萬人集中隔離 有民眾住千島湖酒店：不想回家

浙江杭州近日爆發新冠肺炎疫情，目前已集中隔離超過3萬人。其中，杭州濱江區把部分民眾安排到千島湖的酒店隔離，有人表示「分明是在度假，隔離完了都不想回家」，還有人獲分配到總統套房。

杭州本輪疫情已累計64宗本土確診病例，其中濱江區最多，有32宗；其餘分布在富陽區、蕭山區等5區。

封控、管控、防範區 共涉42.7萬人口

杭州市政府副秘書長毛根洪周日（30日）表示，截至目前杭州集中隔離人員已超過3萬。另全市已劃定封控區10平方公里，涉及約1萬人；管控區45平方公里，涉及約14萬人；防範區360平方公里，涉及約27.8萬人。總計415.6平方公里，涉及人口42.76萬人。

其中，封控區「足不出戶」，生活保障物質送貨上門；管控區「只進不出」，除核酸檢測外，基本上也是做到足不出戶。防範區「非必要不出區」，嚴格限制人員聚集。

兩小區9000多人被隔離

據「上游新聞」，杭州濱江區日前有兩個小區出現確診病例，當地政府將兩個小區2000多戶約9000多人，統一轉運隔離點。

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被隔離在千島湖開元曼居酒店的于先生表示，所住小區有病例，開始說是居家隔離，後來發現陽性樣本增多，就和小區居民被直接運來隔離。他說，「隔離居住的酒店距離杭州100多公里，房間窗外就是千島湖，住了兩天，每天起床的第一件事就是看風景，感覺像在度假」。

在千島湖皇冠假日酒店隔離的趙生先也稱，「這哪裡是在隔離，分明是在度假，隔離完了都不想回家」。據他拍攝的影片，其隔離酒店房間佈置豪華，陽台有超大浴缸。他說，隔離費用是政府出錢，一日三餐非常豐盛，比平日自己點外賣好多了。

網上還流傳一張朋友圈截圖，寫道「分配的總統湖景套房加大陽台，假期14天」，打卡位置為千島湖皇冠假日酒店。酒店工作人員表示，酒店確實有總統套房，房間安排有專人負責，自己並不清楚。

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責任編輯：林佩怡

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