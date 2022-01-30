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出京後不讓回來？官方：不存在這個問題 只是這些情況限制進京

社會熱點 17:50 2022/01/30

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春節在即，不少在北京的民眾猶豫過年返鄉會出現返京難的問題。北京市政府新聞發言人週六（29日）就返京政策再發佈提醒，表示不存在出京後不讓回來的問題，14日內無病例報告地區和非陸路邊境口岸地區人員，持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼即可進返京。

據中國青年報報道，北京市政府新聞發言人徐和建強調，首先是提倡就地過節、減少人員流動，特別是不前往14日內有新增本土新冠病毒感染者的縣，非必須不前往陸路邊境口岸所在縣。

對於在京人士，北京市病例所在區人員堅持非必要不出京，所在街鄉鎮人員原則上不出京。建議有出京計劃的市民朋友，提前了解目的地的疫情形勢和防控要求，合理安排行程，做好個人和家人旅途防護。

14日內旅居地出現疫情 嚴格限制進返京

需要注意的是，14日內有新增本土新冠病毒感染者所在縣旅居史人員嚴格限制進返京，14日內有陸路邊境口岸所在縣旅居史人員非必須不進返京。

此外，他再次提示，所有進返京人員在抵京後72小時內需進行一次核酸檢測（通勤人員按照現有政策規定繼續執行）。未能按時進行檢測的，「北京健康寶」將彈窗提示，可能會影響出行和日常生活。請進返京人員關注防控提醒和短訊提示，抵京後第一時間主動向所在社區（村）、單位或酒店報告，配合做好核酸檢測、健康管理等防疫工作。不主動報告或不配合防疫工作，造成嚴重後果的，將依法依規追究相關責任。

另外，據國家衛健委通報，內地週六（29日）新增本土病例54例，涉北京、浙江省杭州市、黑龍江省牡丹江市、天津、河南安陽市及三門峽市、雲南西雙版納傣族自治州。

【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）

【杭州疫情】逾3萬人集中隔離 有民眾住千島湖酒店：不想回家

責任編輯：袁瑋婧

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