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【虎年2022】除了「洗邋遢」 年廿八「打糕蒸饃貼花花」有何來由？

社會熱點 17:40 2022/01/30

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各地習俗大不同。關於年廿八，除了「洗邋遢」，期待乾乾淨淨過個好年，一些地區還會「把麵發」，準備過年的主食。

臘月二十八是漢族春節傳統習俗之一。 關於臘月二十八的漢族民謠有「二十八，把麵發」，「二十八，打糕蒸饃貼花花」，各家各戶開始準備主食過年。

過去沒有發酵粉，普通的麵提前幾天做好了容易壞，只有發麵不容易壞，於是二十八這天就發麵，准備正月初一到初五的主食。同時，舊俗認為初一到初五期間不能動火蒸饅頭。

山西要蒸「糕兒饃饃兩笸籮」，河北要「蒸棗花」預備供品除夕祭禮祖宗，河南是「蒸饃炸（麵）疙瘩」。

蒸花饃（網上圖片）

蒸花饃（網上圖片）

年菜中的蒸食除了饅頭外，還有另外一些麵食。金世宗後裔完顏佐賢在《康熙遺俗軼事飾物考》中列出的滿族年菜中的蒸食就有：蒸饅頭、蒸喜、蒸花卷、蒸棗泥方圃、蒸豆沙圓包、蒸子孫饅頭、蒸如意卷等等。春節時候的饅頭，上面都要用胭脂點上紅點，以示吉慶。

臘月二十八除了要發麵以外，還要「貼花花」，也就是貼年畫、貼春聯和貼窗花。其中貼春聯的習俗源於古代的桃符，印刷術問世後，出現了以紅紙代替桃木張貼春聯的習俗。家家戶戶在屋門上、牆壁上、門楣上貼上大大小小的「福」字，寄托對幸福生活的向往。

【虎年2022】新年前後習俗逐個數！這樣穿著寓意鴻運當頭（組圖）

責任編輯：尹航

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