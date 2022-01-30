人行：去年房地產貸款增速回落

中國人民銀行周日（30日）公布2021年金融機構貸款投向統計報告，去年末人民幣房地產貸款餘額52.17萬億元（人民幣，下同），按年增長7.9%，比上年末增速低3.7個百分點。不過，彭博指出，這高於去年三季度末的7.6%增速，顯示房地產貸款增長在第四季有所企穩。

據人行公布，2021年末，人民幣房地產貸款餘額 52.17萬億元，按年增長 7.9%，比上年末增速低 3.7個百分點；全年增加3.81萬億元，佔同期各項貸款增量的19.1%，比上年全年水平低 7.2 個百分點。

去年末房地產開發貸款餘額12.01萬億元，按年增長0.9%，增速比上年末低 5.2個百分點。據彭博，這是連續第三季度下降。至於個人住房貸款餘額為38.32萬億元，按年增長 11.3%，增速比上年末低 3.3個百分點。

人行營業管理部日前召開貨幣信貸工作會議，提到準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度；堅持「房住不炒」定位，加強預期引導，支持房地產企業合理融資需求，更好滿足購房人合理住房需求，加大住房租賃金融支持，促進房地產業良性循環和健康發展。

責任編輯：林佩怡

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