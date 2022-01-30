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【北京冬奧】中國代表團雙旗手確定 男子高亭宇、女子趙丹

社會熱點 19:28 2022/01/30

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北京冬奧將於周五（2月4日）開幕，中國代表團旗手確定為速度滑冰運動員高亭宇、鋼架雪車女子運動員趙丹。

據報這將是中國代表團在參加冬奧的歷史上，首次派出雙旗手。同時，高亭宇成為第五位速度滑冰項目的旗手，趙丹則是首位鋼架雪車運動員成為旗手。

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高亭宇曾為中國男子速滑隊 冬奧上實現「零的突破」

高亭宇周日（30日）在微博發布表示，很榮幸能夠成為旗手，提到在主場作戰，本就是讓人極度興奮，而旗手的身份則更能讓他充滿力量。「這也是我一直夢寐以求的一個角色。我一定不會辜負這份信任，會爭取在賽場上展現出自己最好的一面。」

1997年12月出生的高亭宇，出生於黑龍江省伊春市，8歲開始接觸滑冰，2016年入選中國速度滑冰隊，上屆在2018年平昌冬奧上，以34秒65的成績獲得速度滑冰男子500米比賽銅牌佳績，是首位在冬奧會奪得速滑項目獎牌的中國男選手。

2020年2月，高亭宇在世界速度滑冰單項錦標賽滑出34秒282的成績，創個人最佳紀錄。去年9月他在中國盃速度滑冰精英聯賽中，以33.83秒刷新他個人保持的速度滑冰男子500米全國紀錄。

趙丹曾是三級跳遠運動員

女子旗手趙丹亦在微博表示，聽到自己成為旗手時，內心驚訝不已，深感榮幸。她說，能夠在主場參加冬奧已覺得自己很是幸運，如今又多了一個身份，讓她更感到身上的責任感與使命感。「我一定會珍惜組織給予我的這份信任，激發出內心的巨大潛能，爭取在賽場上展現出最好的自己。」

現年19歲的趙丹，出生於內蒙古自治區，曾是一名三級跳遠運動員，2018年她通過跨界跨項選才進入中國鋼架雪車國家隊，2019年12月在美國舉行的2019/2020賽季鋼架雪車青年系列比賽中，趙丹獲得女子鋼架雪車第一名；次月在瑞士2020年洛桑冬青奧會女子鋼架雪車比賽中，趙丹收穫了第七名。

鋼架雪車充滿驚險刺激與挑戰，運動員要趴在急速飛馳的雪橇上，面向前以130公里的時速滑行。冬奧上，中國運動員尚未贏得過這項運動的獎牌。

責任編輯：林佩怡

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