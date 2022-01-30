【虎年2022】團年飯南方北方吃這些 有何寓意？

今年農曆新年沒有大年三十，年廿九就等同大除夕，當晚家家戶戶都會吃上團年飯。團年飯是過年前的重頭戲，菜式都講求寓意、好意頭，迎接新一年；而南方、北方的菜式都有不同，各有講究。

餃子似銀元寶 東北有「四大件」

▲ 人們過年非常重視團年飯。

在北方，除了雞鴨魚豬牛羊等肉類外，餃子可謂團年飯的主角。這個傳統習慣歷史悠久，有說早在春秋戰國時期已經出現，也有說正式被列為過年必食之物是源於漢朝，還有的說是唐朝。

一般要在12點以前包好餃子，待子時吃，這時正是農曆正月初一的伊始，取新舊交替「更歲交子」之意；而白麵餃子形狀像銀元寶，一盆盆端上桌象徵著「新年大發財，元寶滾進來」的意思。還有人家會把已消毒的硬幣，隨餡包進餃子，誰先吃到就預示著有福氣，能多賺錢。

而在東北，團年飯必須包括「四大件」，即雞、魚、排骨和肘子（豬腳），紅燒鯉魚、豬肉燉粉條、醬骨頭都是過年時的必吃菜。

廣東湯圓不可少 福建喜用「佛跳牆」

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至於南方，以廣東為例，團年飯一般有雞寓意吉利、魚代表年年有餘、蠔豉寓意好市、生菜取生財意頭、腐竹寓意富足。此外，湯圓也必不可少，象徵團團圓圓。

在福建，據說當地人喜歡用「佛跳牆」迎新春，材料包括雞鴨、羊肘、豬肚、蹄尖、蹄筋、火腿、雞鴨肫（胗）、還有魚唇、魚翅、海參、鮑魚、干貝、魚高肚，也有鴿蛋、香菇、筍尖、竹蟶。三十多種原料與輔料分別加工調製後，分層裝進壇中；煨佛跳牆講究儲香保味，料裝壇後先用荷葉密封壇口，然後加蓋，旺火煮滾後用微火煨5、6個小時而成。

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責任編輯：林佩怡

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