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【虎年2022】為何今年無大年三十？專家預告這些年份也沒有

社會熱點 21:34 2022/01/30

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農曆新年快到，但今年並沒有「大年三十」，過了年廿九就直接是大年初一，原因為何？專家說，適逢碰上農曆小月，因此今年沒有大年三十；還提到從2025年到2029年的連續5年，也都沒有大年三十。

新華社報道，負責《中國天文年曆》編算的中國科學院紫金山天文台副研究員成灼介紹，農曆月份主要根據月亮圓缺變化的周期而制定。在現代天文學中，可以根據月亮和太陽的高精度位置模型，準確算出一整個月相的變化周期約為29.53天，這一周期被定義為「朔望月」。取整計數，農曆月按大小分為30天和29天。如果臘月正巧碰上農曆小月，就沒有「大年三十」。

由於恰逢29天的小月，所以即將到來的農曆壬寅虎年春節前一天的「大年三十」就被省略；由於是恰逢30天的大月，接下來年農曆癸卯兔年春節前一天則為「大年三十」。

報道指出，臘月逢小月的情形並不少見。成灼說，2013年、2016年，以及從2025年到2029年的連續5年，都沒有「大年三十」。不過，由於「除夕」指的是歲末的最後一個晚上，不管臘月是29天還是30天，都不會影響「除夕」的存在，人們仍會這一天除舊迎新，吃團圓飯。

值得一提的是，成灼介紹，天文學上有一個回歸年的曆法概念，一個回歸年約365.24天，比有12個月的農曆平年多了大約11天。為了協調朔望月周期和回歸年周期，農曆會設置「閏月」，即大約19個農曆年中，設置7個閏年。農曆閏年包含了13個農曆月，長度約384天。而即將到來的農曆壬寅虎年是一個平年，年長只有355天。

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責任編輯：林佩怡

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