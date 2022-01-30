上海地鐵迎虎年上線「中國紅」乘車碼 市民毛骨悚然：以為健康碼變紅了

上海地鐵乘車碼今日（30日）由原本的黑色轉為紅色，令不少出行市民感到恐慌，以為自己的健康碼變紅，因應輿情上午十時左右乘車碼已回復黑色，上海地鐵隨後向市民致歉，表示原本是為了營造過年喜慶氛圍。

據東方網報道，今日上午紛紛有網民反映上海地鐵乘車二維碼「變紅」 了。早上8點16分，市民張先生發微博表示，「坐地鐵看到紅碼，被嚇到的不會只有我吧……」

許多乘客表示，看到「紅碼」嚇了一大跳，本能反應是遮住手機四處張望，在檢查健康碼後才發現是虛驚一場。

也有網民向上海地鐵詢問:「請問春節期間地鐵碼會變成紅色嗎？看到朋友圈有曬紅色地鐵碼的，跟健康碼有聯繫嗎？」

上海地鐵今天中午對此回應到: 「尊敬的乘客，為迎接虎年到來，營造傳統佳節喜慶氛圍，Metro大都會於1月30日對新春中國紅主題二維碼開展試點上線工作，並於當日10點恢復至原先版本顏色，對此給您帶來的不便深感抱歉。」

市民痛罵設計者

對此有網民表示：平時弄成紅的倒是沒啥，可現在正是抗疫關鍵時期，健康碼顏色是大家非常關注的問題，不考慮現在大背景環境因素，只考慮美觀（實際上它也不美觀）就設計成紅色的，還居然上線使用了，讓廣大市民毛骨悚然，這是重大設計失誤。

也有網民感歎，沒想到現在紅色已經和恐懼聯繫在了一起，亦有人指健康碼已成枷鎖。

「重點是健康碼讓人恐慌，其實本來做設計就是有各種顏色的二維碼的，疫情這幾年顏色才和恐怖綁定上」 「這個玩笑開不得啊！[怒]真的不好玩！」 「這也怕那也怕，乾脆別出門了唄，好心好意節日喜慶給你弄個喜慶氣氛，結果還得挨批。」

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責任編輯：袁瑋婧