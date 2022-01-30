  • 16°C
香港時間 : 2022130日 (日) 22:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海地鐵迎虎年上線「中國紅」乘車碼 市民毛骨悚然：以為健康碼變紅了

社會熱點 22:02 2022/01/30

分享：

上海地鐵乘車碼今日（30日）由原本的黑色轉為紅色，令不少出行市民感到恐慌，以為自己的健康碼變紅，因應輿情上午十時左右乘車碼已回復黑色，上海地鐵隨後向市民致歉，表示原本是為了營造過年喜慶氛圍。

據東方網報道，今日上午紛紛有網民反映上海地鐵乘車二維碼「變紅」 了。早上8點16分，市民張先生發微博表示，「坐地鐵看到紅碼，被嚇到的不會只有我吧……」

許多乘客表示，看到「紅碼」嚇了一大跳，本能反應是遮住手機四處張望，在檢查健康碼後才發現是虛驚一場。

也有網民向上海地鐵詢問:「請問春節期間地鐵碼會變成紅色嗎？看到朋友圈有曬紅色地鐵碼的，跟健康碼有聯繫嗎？」

上海地鐵今天中午對此回應到: 「尊敬的乘客，為迎接虎年到來，營造傳統佳節喜慶氛圍，Metro大都會於1月30日對新春中國紅主題二維碼開展試點上線工作，並於當日10點恢復至原先版本顏色，對此給您帶來的不便深感抱歉。」

市民痛罵設計者

對此有網民表示：平時弄成紅的倒是沒啥，可現在正是抗疫關鍵時期，健康碼顏色是大家非常關注的問題，不考慮現在大背景環境因素，只考慮美觀（實際上它也不美觀）就設計成紅色的，還居然上線使用了，讓廣大市民毛骨悚然，這是重大設計失誤。

也有網民感歎，沒想到現在紅色已經和恐懼聯繫在了一起，亦有人指健康碼已成枷鎖。

「重點是健康碼讓人恐慌，其實本來做設計就是有各種顏色的二維碼的，疫情這幾年顏色才和恐怖綁定上」

「這個玩笑開不得啊！[怒]真的不好玩！」

「這也怕那也怕，乾脆別出門了唄，好心好意節日喜慶給你弄個喜慶氣氛，結果還得挨批。」

內地新增本土確診37例 杭州佔18例推橙色健康碼

內地Omicron疫情涉境外快遞？深圳市民收香港快遞健康碼變黃

西安市民返工需持核酸證明 健康碼出故障地鐵站排長龍

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】張文宏：上海需為疫情暴增10倍做預案
2022/01/25
【內地疫情】張文宏：上海需為疫情暴增10倍做預案
【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）
今日
【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）

你可能感興趣

【內地疫情】張文宏：上海需為疫情暴增10倍做預案
21:03 2022/01/25
【內地疫情】張文宏：上海需為疫情暴增10倍做預案
【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）
今日 17:21
【內地疫情】新增本土病例集中在北京杭州 京本輪累計破百宗（更新版）
健康碼 QR Code 疫情 中國 上海 微博

下一篇文章

【虎年2022】為何今年無大年三十？專家預告這些年份也沒有
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）
深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）
【北京冬奥】中國自由式滑雪選手谷愛凌攬23項代言價格翻倍（多圖）
【北京冬奥】中國自由式滑雪選手谷愛凌攬23項代言價格翻倍（多圖）
Angelababy黃曉明離婚前已有傳聞 一文看懂相識到情斷時間軸
Angelababy黃曉明離婚前已有傳聞 一文看懂相識到情斷時間軸
【杭州疫情】逾3萬人集中隔離 有民眾住千島湖酒店：不想回家
【杭州疫情】逾3萬人集中隔離 有民眾住千島湖酒店：不想回家
廣西一喜鵲排隊張嘴做核酸 網民：中國鳥比西方人還自覺（有片）
廣西一喜鵲排隊張嘴做核酸 網民：中國鳥比西方人還自覺（有片）
河南一村年終派5000萬 網民笑問：還招村民嗎？（多圖有片）
河南一村年終派5000萬 網民笑問：還招村民嗎？（多圖有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款