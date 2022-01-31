【內地疫情】新增40宗本土確診 杭州24宗北京3宗

內地30日（周日）新增40宗本土確診，北京有3宗，包括1名冷庫員工；浙江杭州有24宗，均為集中隔離點發現。截止30日，杭州此輪疫情已累計報告83宗本土確診。

杭州本輪疫情累計83宗本土確診

內地30日新增40宗本土確診，浙江24宗，均在杭州市，均為集中隔離點發現；天津11宗，其中河北區8宗、濱海新區3宗；北京3宗，其中豐台區2宗、朝陽區1宗，其中1人工作地點在西南郊冷庫；黑龍江牡丹江和河南汝州各有1宗。

至1月30日24時，杭州本輪疫情已累計報告83宗本土確診。

據30日下午杭州召開的防控工作發布會通報，全市已劃定63個「三區」，其中封控區10平方公里、1萬人，管控區45平方公里、約14萬人，防範區360平方公里、27.8萬人。

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封控區足不出戶，生活保障物資送貨上門；管控區只進不出，不出小區，除核酸檢測需要下樓外，也參照封控區管理；防範區非必要不離區，嚴格限制人群聚集；「三區」內非生活必需的公共場所全部停業。對密接人員、次密接人員和「五同」人員實行應轉盡轉、應隔盡隔，集中隔離人員已超過3萬人。

另外，北京冬奧舉辦在即，黨媒《人民日報》指，要展現戰勝疫情的信心和力量。

責任編輯：尹航

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