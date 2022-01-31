  • 15°C
香港時間 : 2022131日 (一) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虎年2022】央視春晚節目單出爐 陳偉霆蕭敬騰等港台藝人參加

社會熱點 11:22 2022/01/31

分享：

【虎年2022】央視春晚節目單出爐 陳偉霆蕭敬騰等港台藝人參加

央視虎年春節聯歡晚會節目單正式發布，屆時將有譚詠麟、陳偉霆、蕭敬騰、張韶涵等港台藝人登台演出。

春晚節目單截圖

據央視報道，虎年春晚聚焦奏響新征程上的迎春曲，堅持溫暖熱烈的主基調，以新穎別緻的文藝精品深情反映中共「建黨百年、鄉村振興、生態文明、冬奧盛會、中國航天」等重大主題，為海內外華人奉上「歡笑、優美、驚艷、淚目」的春節文化大餐。

在開場環節，來自香港的陳偉霆和惠英紅將和台灣演員陳妍希，以及葛優、張國立、王寶強等內地演員表演《歡樂吉祥年》。

歌曲方面，有譚詠麟等一眾香港歌手的歌曲串燒，還有李榮浩、張韶涵合唱《愛在一起》，陳坤、蕭敬騰、王嘉爾、彭永琛合唱《黃河 長江》等多首曲目安排。

蕭敬騰日前接受央視訪問時表示，能站上「春晚」舞台，是一件很幸福、很驕傲的事情，並透露會帶來有朝氣的新歌，「相信有很多在台灣的朋友都會想念自己的家鄉，如果聽到這個歌，有機會一定要回家看一看」。

另外，北京冬奧2月4日開幕。香港歌手李玟將帶來冬奧主題歌曲《點亮夢》，香港音樂指揮家陳燮陽將指揮春晚冬奧特別設計節目《冰雪閃亮中國年》。

在中後段的歌舞中，台灣藝人李立群、楊宗緯等參與創意音舞詩畫《憶江南》表演。

【虎年2022】為何今年無大年三十？專家預告這些年份也沒有

【虎年2022】中國太空站已掛上「福」字 太空人團年飯會食乜？

【北京冬奧】習近平將出席冬奧開幕式 並為赴華政要舉行歡迎宴

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
音樂 歌手 惠英紅 譚詠麟 表演 文娛藝術 香港 台灣 中國 演員

下一篇文章

【內地疫情】新增40宗本土確診 杭州24宗北京3宗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】主媒體中心「智慧餐廳」 機械人掌廚美食從天而降（有片）
【北京冬奧】主媒體中心「智慧餐廳」 機械人掌廚美食從天而降（有片）
【虎年2022】中國太空站已掛上「福」字 太空人團年飯會食乜？
【虎年2022】中國太空站已掛上「福」字 太空人團年飯會食乜？
【虎年2022】為何今年無大年三十？專家預告這些年份也沒有
【虎年2022】為何今年無大年三十？專家預告這些年份也沒有
【虎年2022】團年飯南方北方吃這些 有何寓意？
【虎年2022】團年飯南方北方吃這些 有何寓意？
上海地鐵迎虎年上線「中國紅」乘車碼 反令市民恐慌：以為健康碼變紅
上海地鐵迎虎年上線「中國紅」乘車碼 反令市民恐慌：以為健康碼變紅
【杭州疫情】逾3萬人集中隔離 有民眾住千島湖酒店：不想回家
【杭州疫情】逾3萬人集中隔離 有民眾住千島湖酒店：不想回家
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款