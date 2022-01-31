▲ 【虎年2022】央視春晚節目單出爐 陳偉霆蕭敬騰等港台藝人參加

央視虎年春節聯歡晚會節目單正式發布，屆時將有譚詠麟、陳偉霆、蕭敬騰、張韶涵等港台藝人登台演出。

▲ 春晚節目單截圖

據央視報道，虎年春晚聚焦奏響新征程上的迎春曲，堅持溫暖熱烈的主基調，以新穎別緻的文藝精品深情反映中共「建黨百年、鄉村振興、生態文明、冬奧盛會、中國航天」等重大主題，為海內外華人奉上「歡笑、優美、驚艷、淚目」的春節文化大餐。

在開場環節，來自香港的陳偉霆和惠英紅將和台灣演員陳妍希，以及葛優、張國立、王寶強等內地演員表演《歡樂吉祥年》。

歌曲方面，有譚詠麟等一眾香港歌手的歌曲串燒，還有李榮浩、張韶涵合唱《愛在一起》，陳坤、蕭敬騰、王嘉爾、彭永琛合唱《黃河 長江》等多首曲目安排。

蕭敬騰日前接受央視訪問時表示，能站上「春晚」舞台，是一件很幸福、很驕傲的事情，並透露會帶來有朝氣的新歌，「相信有很多在台灣的朋友都會想念自己的家鄉，如果聽到這個歌，有機會一定要回家看一看」。

另外，北京冬奧2月4日開幕。香港歌手李玟將帶來冬奧主題歌曲《點亮夢》，香港音樂指揮家陳燮陽將指揮春晚冬奧特別設計節目《冰雪閃亮中國年》。

在中後段的歌舞中，台灣藝人李立群、楊宗緯等參與創意音舞詩畫《憶江南》表演。

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責任編輯：尹航

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