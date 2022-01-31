【虎年2022】年初一習俗逐個數 早餐為何禁食粥？

明天就是虎年第一天，不少人會從頭到尾打扮一新，向親朋好友拜年，送去祝福。大年初一還有哪些習俗？為何早餐不能食粥？本文話你知。

黃大仙祠虎年頭炷香要到初四

初一這天一大早，民眾多會前往廟宇燒香，順便向街坊鄰居拜年。許多宮廟也有「搶頭香」活動，相傳當日搶得拜第一柱香的人，會得到神明一整年的眷顧和保佑，因此香火鼎盛的廟宇在初一開門前都會大排長龍，也提醒要搶頭香的民眾，奔跑的過程務必注意安全，避免摔傷、碰撞。

不過，由於疫情關係，黃大仙祠將於初一至初三（2月1日至3日）暫停開放，最快於正月初四（2月4日）重開，並會延長開放至下午6時，即上虎年頭炷香要等到年初四。

忌掃地忌洗頭忌食粥

初一這天忌掃地，否則會掃走運氣、破財。到今天許多地方還保存著一習俗，除夕前掃除乾淨，年初一不出掃帚，不倒垃圾，備一大桶盛廢水，當日不外潑。

此外，初一還忌洗頭。由於「洗」和「死」讀音相近，所以洗澡、洗頭和洗衣服都是新年禁忌，要盡量避免。傳統上要在年三十晚做好這些事情，否則會將好兆頭及財運洗走。

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不少人還相信，如果在初一用剪刀、針等利器，新一年會招致皮肉傷，而且會斷財運，所以不建議初一剪髮。

在吃食方面，年初一盡量不要吃粥和藥，這些充滿病氣的食物，影響來年的健康運（當然長期病患不要亂停藥）。粥在古代是窮人食物，年初一吃粥的話，或會影響一整年的財運。初一也不宜殺生，很多人會選擇吃素。

責任編輯：尹航

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