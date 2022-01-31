誕下牛年寶寶林志玲升呢做人母 小S送祝福

台灣藝人林志玲除夕宣布成為媽媽，貼文署名「良平&志玲」寫道：「終於、終於等到小天使誕生到我們家，很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅。」徐熙娣（小S）也透過經紀人表達祝福「好替她開心！真的恭喜她！祝福她們全家幸福平安。」

林志玲誕下牛年寶寶

綜合台媒報道，47歲的林志玲說，謝謝大家一直以來的祝福和打氣，「新年快樂，祝福大家一切平安順心、身體健康，永遠保持正向的希望，愛會在每個人的身旁。」

有報道指出，早在兩個月前，林志玲已疑似暗示懷孕。去年11月29日，林志玲過47歲生日，她寫下：「感謝母親，感謝生命。感謝每一顆真心～感謝每一個奇蹟～感謝無法逆齡的自己！一直勇敢，一直柔軟。感謝所有美好，都來得剛剛好！」翌日，又貼出洋溢幸福笑容的美照，喊著：「感謝未來！」

這兩篇文提及「感謝母親，感謝生命」、「感謝每一個奇蹟」、「感謝所有美好，都來得剛剛好」、「感謝未來」，被懷疑有喜，但當時林志玲的經紀人向台媒否認，稱林志玲將推出《心玲小語 My Little Notebook》手帳型筆記本，只是想持續傳達正面能量，也透過社群平台和粉絲多多互動和分享心情而已。

林志玲2019年與日本放浪兄弟EXILE的成員AKIRA（黑澤良平）結婚。當時被問到為何會閃嫁，林志玲說「不覺得好像時間也到了嗎？」並表示與丈夫是「在對的時間和空間再次相遇」，交往半年後才決定互許終身。

林志玲也曾說，生小孩的願望「許了一輩子了，覺得老天爺應該聽得到」，更希望能生龍鳳雙胞胎。

責任編輯：尹航

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