內地研究指Omicron或源於老鼠 未來要防範動物傳人

新冠病毒Omicron變異株肆虐至今,惟源頭仍不明。內地研究發現,Omicron不是從Delta進化而來,或起源於老鼠,在鼠宿主中進化後重新回傳給人類。研究指出,未來要防範動物傳人。

若Omicron有野生宿主 徹底清除的可能性越來越小

近日,中國疾控中心徐建國團隊和南開大學公共衛生與健康研究院孫亞民團隊在權威專業期刊《生物安全與生物安保雜誌》(Journal of Biosafety and Biosecurity)上發表了題為「SARS-CoV-2 Omicron變體的起源和進化分析(Origin and evolutionary analysis of the SARS-CoV-2 Omicron variant)」的研究論文。

孫亞民介紹,動物感染新冠病毒的情況主要從2020年4月開始,當時,變異株在刺突蛋白受體結合域(RBD)上出現了一個關鍵且重要的突變,叫「N501Y」。而這個突變,賦予了此後出現的新冠病毒一種「廣宿主」的適應性能力,可以感染嚙齒類動物、貓科類動物,如貓、老虎、水貂等。

孫亞民說,如果Omicron找到了野生宿主,尤其是嚙齒類這種群體數量居大的天然宿主後,想把新冠徹底從人類生活中清除的可能性會越來越小。動物強大的繁衍能力很適應病毒的進化,通過跟人類的接觸,病毒來回「溢出」,會進一步加劇新冠病毒的多樣性和難以預測性。

孫亞民說,未來要防止人傳人、物傳人,更要防動物傳人。Omicron 在上呼吸道的病毒載量高,對物品的污染計量比其他的變體病毒更高,所以出現了「物傳人」的情況,但概率還是相對較低的,因為在非低溫的環境下,病毒的存活率隨著時間的推移會有所降低,很難達到可傳染的病毒數量的要求。

至於未來該如何處理活體動物與人的關係,孫亞民認為,首先要加強動物微生物研究和動物新冠病毒檢測。既然Omicron 具備了在嚙齒動物繁殖的能力,發生疫情的地方,一般要高度警惕,不要讓Omicron從患者傳給當地的嚙齒動物。

一旦發生「動物傳人」的情況,第一反應不應該是直接大規模捕殺,而是要學會更好地去處理動物,特別是寵物與人的關係。

