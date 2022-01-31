內地個人存取現金單筆超5萬需登記來源或用途 3月起實施

近日，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會三部門聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱《辦法》），其中提到，商業銀行金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應識別並核實客戶身份，了解並登記資金來源或用途。

《辦法》自3月1日起施行。

取現5萬元以上需登記資金來源或用途

據內媒報道，《辦法》提到，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。

此外，《辦法》還要求，在3種情況下，金融機構應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或影印件。包括：

開發性金融機構、政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性交易且交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上；

證券公司、期貨公司、證券投資基金管理公司以及其他從事基金銷售業務的機構，向不在本機構開立賬戶的客戶銷售各類金融產品且交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上；

非銀行支付機構以開立支付賬戶等方式與客戶建立業務關係，以及向客戶出售記名預付卡或者一次性出售不記名預付卡人民幣1萬元以上；通過簽約或者綁卡等方式為不在本機構開立支付賬戶的客戶提供支付交易處理且交易金額為單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1,000美元以上，或者30天內資金雙邊收付金額累計人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上。

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責任編輯：尹航

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