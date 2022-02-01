【內地疫情】增24宗本土確診 杭州佔13宗當地向隔離民眾發8萬份新春禮包

內地新增66宗新型肺炎確診個案，本土個案佔27宗，其中浙江杭州市13宗、天津7宗、河北4宗，北京2宗，廣東1宗。

根據浙江省衞健委，杭州新增的13宗本土病例都是在集中隔離點發現。據通報，1月26日至今，杭州本輪疫情已累計報告本土確診病例96宗。

衛健委：杭州疫情風險已基本受控

衞健委副主任孫黎明表示，杭州這輪疫情的集中隔離點和管控重點人群的檢測發現比例，由病患進入隔離點到確診報告的間隔時長，均呈上升趨勢，顯示社會面傳播風險正逐步下降，加上近日的新增病例都來自集中隔離點，疫情風險已基本得到控制。

杭州市目前已劃定63個「三區」，集中隔離人員已超過3萬人。其中封控區10平方公里、1萬人，管控區45平方公里、約14萬人，防範區360平方公里、27.8萬人。當局規定，封控區足不出戶，生活保障物資送貨上門；管控區只進不出，不出小區，除核酸檢測需要下樓外，也參照封控區管理；防範區非必要不離區，嚴格限制人群聚集；「三區」內非生活必需的公共場所全部停業。

為了讓在封控區、隔離區的民眾都能過好年，杭州市政府準備了8萬份的新春禮包給隔離區的工作人員和民眾。

據了解，該份新春禮包已陸續送到隔離區的民眾手中，裡面不只有即食麵、零食、飲料等物資，更有一條紅色的羊絨圍巾、保溫杯以及一個福字春聯。此外，禮包內還有一封打印的信件，標題是「致為抗疫努力的你」為隔離的工作人員和民眾打氣。許多網民收到後在網絡分享禮包內容直呼「暖心」。

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責任編輯：蒯宇澄

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