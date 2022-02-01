北京冬奧開幕在即 駐美大使這樣闡釋「TIGER」五字母寓意

中國駐美國使館1月30日晚舉辦「虎虎生威慶新春、冰雪綻放迎冬奧」2022年虎年春節招待會。秦剛大使發表致辭時表示，在虎年要努力推動中美關係健康穩定發展，不要忘記「飛虎隊」等許多動人的故事，續寫新時代中美友好新篇章。

冀新一年推動中國關係健康穩定發展

秦剛在致辭中表示，很高興同在美中國同胞們和美國各界朋友一道辭舊迎新，共迎虎年的鐘聲。中國傳統文化中，虎是勇敢、智慧和力量的象徵。在虎年，我們要拿出膽識和氣魄，按照兩國元首去年視頻會晤達成的共識，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的精神，逆水行舟，迎難而上，努力推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民和世界。

秦剛表示，虎年的開年大事就是冬奧會。北京冬奧會即將開幕，中國一定會舉辦一屆「簡約、安全、精彩」的冬奧會，衷心祝愿中美兩國和世界各國冰雪健兒共享奧運盛會。他並闡釋英文「TIGER」一詞五個字母的寓意，指是Tense（緊張激烈）、Inclusive(海納百川)、Green(綠色環保）、Extraordinary(精彩非凡）、Refreshing(耳目一新）。

冬奧入境 複檢陽性18人

此外，據北京冬奧組委通報，1月31日，機場入境涉奧人員總數累計1438人，其中運動員及隨隊官員379人，其他利益相關方1059人。經海關檢測後，複檢陽性18人，其中運動員及隨隊官員11人，其他利益相關方7人。

當日，閉環內核酸檢測總次數63548，複檢陽性6人，其中運動員及隨隊官員5人。

責任編輯：蒯宇澄

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