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內地春節檔票房破11億元 長津湖續集4.7億排榜首

社會熱點 13:47 2022/02/01

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據燈塔專業版實時數據，截至2月1日11時，內地2022春節檔新片總票房（含預售）正式突破11億元（人民幣，下同）。其中，《長津湖之水門橋》以4.7億票房位居榜首。

儘管今年內地疫情持續，但在就地過年背景下，仍有不少人選擇看電影作為新春休閒娛樂活動。不少券商作出樂觀判斷，預計春節檔將有超80億元以上的票房。其中，國泰君安證券預計，隨著中國電影銀幕數突破8萬塊，影院基礎設施建設日趨完備，基於單銀幕產出推算，2022年春節檔總票房有望達85億元。

山西證券研報表示，從春節檔歷史表現來看，除了2020年由於疫情原因導致的缺失，近十年春節檔期票房規模持續增長， 由2011年的3.36億增長至2021年的78.25億，對全年票房的貢獻率由2011年2.87%上升至2021年16.64%。

此外，市場預測，《水門橋》票房有望達到人民幣65億元，將超過去年長津湖第一集創下的人民幣58億元紀錄。

2022年內地春節檔的影片總共有8部（5部劇情片和3部動畫片）上映。其中，劇情片包括：《長津湖之水門橋》《奇蹟·笨小孩》《這個殺手不太冷靜》《四海》《狙擊手》，動畫片有：《喜羊羊與灰太狼之筐出未來》《熊出沒·重返地球》《小虎墩大英雄》。

責任編輯：蒯宇澄

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