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【虎年2022】年初一初二不宜開這電器 以免趕走好運

社會熱點 16:54 2022/02/01

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踏入大年初一，不少人都會換上新衣，穿上紅、橙、紫等鮮艷顏色，寓意「鴻運當頭」，但新年有許多禁忌需要留意，比如因為據說水神生日是初一、初二，為表尊重，這兩天不宜開洗衣機。此外，初一也不宜使用掃帚與倒垃圾，及不應開吸塵機， 因為會把家裡的福氣財運掃掉，若迫不得意真要動掃帚，只好由外往內掃。

一次看清，初一的14大禁忌：

1.不可以藉錢給別人：

初一借他人錢財容易把財氣借光。

2.初一不可睡懶覺：

大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。

3.催睡夢中的人不宜叫全名：

初一若要催人起床不要叫全名，可以直直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。

4.不要睡午覺：

初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響，建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天。

5.忌動針線：

初一動針線未來一年容易有血光。

6.忌動剪子和刀子：

初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。

7.忌掃地洗衣：

初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。

8.不要砸碎東西：

古人認為初一砸碎東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸碎東西一定要說「碎碎平安」。

9.不要倒垃圾：

初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。

10.不要喝粥：

古代人認為粥是窮人在吃的，因此初一喝粥容易吃窮。

11.早上不要洗澡洗頭：

初一，一大早不要洗澡洗頭，因為初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上洗比較好。

12.不煮新飯：

古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，因此年夜飯可多煮一點。

13.不要罵人說髒話：

初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。

14.不要穿太黑：

初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。

此外，命理學家指出，在過年時不要向人討債，除了給對方觸霉頭，對自己也不好；而欠債者也不要欠過年，最好是在年前還清。

責任編輯：蒯宇澄

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